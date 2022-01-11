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Как попасть в страну, где не признают вашу вакцину? Ответ Минздрава

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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11 января, 18:03
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Вскоре украинцы смогут сгенерировать в приложении "Дія" сертификат о вакцинации бустерной дозой – как это поможет туристам
Сейчас украинский сертификат о вакцинации признают 52 стран мира.
Сейчас украинский сертификат о вакцинации признают 52 стран мира. / Фото: Коллаж: Сегодня

Люди, которые сделали прививку от COVID-19 вакциной CoronaVac, могут путешествовать по странам, где не признают эту вакцину. Однако для этого нужно получить бустерную дозу препаратами Pfizer или Moderna.

Об этом сообщили в Минздраве, пишет "Украинская правда".

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После получения дополнительной дозы украинцы смогут сгенерировать новые COVID-сертификаты. В документе будет указываться только вакцина, которой сделали последнюю прививку. Так что при въезде в страну проблем с прививкой не будет.

Сформировать сертификат, который также будет зеленым, можно будет в конце января, для этого нужно отправить запрос в приложении "Дія". Пока функция не доступна, люди c бустерной дозой могут использовать старые сертификаты о вакцинации двумя дозами.

При этом в Минздраве советуют изучить правила въезда в страну перед путешествием. Ведь каждая страна может вводить дополнительные правила для пересечения границы.

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Какой вакциной делают прививку?

Какой бы вакциной ни прививались до этого, то для бустерной дозы рекомендуют или Moderna, или Pfizer. Например, если две первые прививки были CoronaVac, то для третьей подойдет только Pfizer.

Новый сертификат будет действовать 270 суток. В "Дії" он появится в конце января. Новых ограничений для тех, кто от бустерной дозы откажется, пока вводить не планируют.

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