Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Как правильно комбинировать COVID-вакцины: Минздрав дал советы украинцам

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
30 ноября, 18:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Конечно, лучше всего использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки
Приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы
Приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине, как и во многих других странах, разрешено в некоторых случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

Впрочем, если та же вакцина недоступна или на первую дозу была тяжелая реакция, можно прививаться по следующей схеме:

  • 1-я доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней;
  • 1-я доза – Comirnaty или Moderna, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней.

"Напомним, что все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому взаимозаменяемы. Приведенные схемы комбинирования различных вакцин хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными", – пишет Минздрав.

Реклама

Антивакцинаторы собрались проводить митинги у пунктов прививок

Антивакцинаторы, которые на днях пикетировали Верховную Раду и СБУ, теперь намерены устраивать пикеты прямо возле пунктов вакцинации в столице.

По словам участницы акций антивакцинаторов, они рассчитывают отговаривать людей от вакцинации прямо перед прививкой. Теперь сделают упор на своего "главного врага" – пункты вакцинации.

"У нас обсуждается такой вопрос, чтобы влиять на тех, кто пришел делать прививку. Так сказать, чтобы напрямую влиять на тех, кто решил делать себе укол. Также есть планы на выходных устроить пикет у посольства Австралии, чтобы поддержать некоторых единомышленников из этой страны", – рассказала нам участница протестов.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

85 245

заболело за неделю в Украине

-21%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять