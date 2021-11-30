Как правильно комбинировать COVID-вакцины: Минздрав дал советы украинцам

Конечно, лучше всего использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки

Приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине, как и во многих других странах, разрешено в некоторых случаях комбинировать различные вакцины против COVID-19.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Впрочем, если та же вакцина недоступна или на первую дозу была тяжелая реакция, можно прививаться по следующей схеме:

1-я доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней;

1-я доза – Comirnaty или Moderna, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней.

"Напомним, что все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому взаимозаменяемы. Приведенные схемы комбинирования различных вакцин хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными", – пишет Минздрав.

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Антивакцинаторы собрались проводить митинги у пунктов прививок

Антивакцинаторы, которые на днях пикетировали Верховную Раду и СБУ, теперь намерены устраивать пикеты прямо возле пунктов вакцинации в столице.

По словам участницы акций антивакцинаторов, они рассчитывают отговаривать людей от вакцинации прямо перед прививкой. Теперь сделают упор на своего "главного врага" – пункты вакцинации.

"У нас обсуждается такой вопрос, чтобы влиять на тех, кто пришел делать прививку. Так сказать, чтобы напрямую влиять на тех, кто решил делать себе укол. Также есть планы на выходных устроить пикет у посольства Австралии, чтобы поддержать некоторых единомышленников из этой страны", – рассказала нам участница протестов.

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