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Как правильно питаться во время эпидсезона гриппа и ОРВИ: Виктор Ляшко дал советы

20 декабря, 14:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Главный санврач Украины рассказал, как укрепить организм

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал советы, как правильно питаться во время эпидсезона гриппа и ОРВИ.

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Об этом он написал в Facebook.

По его словам, нужно придерживаться основных принципов сбалансированного питания:

  • употребление трех порций овощей и зелени, двух порций фруктов и ягод ежедневно;
  • употребление необходимого количества белков;
  • обеспечение организма достаточным количеством жидкости.

Также Виктор Ляшко рекомендует больше времени уделять физической активности.

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По его словам, суточное количество соли не должно превышать 5 граммов, а суточное количество сахара нужно ограничить до 25 граммов.

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Главный санврач отметил, что некоторые вещества способны повысить сопротивление иммунной системы к проникновению вирусов:

  • Витамин А (говяжья печень, печень трески, морковь, бобовые, шпинат, брокколи)
  • Витамин С (болгарский перец, брокколи, томаты, цитрусовые, киви, клубники)
  • Витамин D (в морской рыбе и морепродуктах, желтках яиц);
  • Витамин Е (семена подсолнечника, орехи, авокадо, шпинат, тыква, оливковое масла, форель, креветки);
  • Цинк (злаковые, бобовые, говядина, яйца, сыр, морепродукты, орехи и семена);
  • Селен (злаковые, яйца, творог, семечки, чеснок, белое мясо птицы, морская рыба и морепродукты).

Ранее мы писали, что в Украине общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом до конца года достигнет отметки в один миллион человек.

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питание грипп ОРВИ
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