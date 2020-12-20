Как правильно питаться во время эпидсезона гриппа и ОРВИ: Виктор Ляшко дал советы

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал советы, как правильно питаться во время эпидсезона гриппа и ОРВИ.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, нужно придерживаться основных принципов сбалансированного питания:
- употребление трех порций овощей и зелени, двух порций фруктов и ягод ежедневно;
- употребление необходимого количества белков;
- обеспечение организма достаточным количеством жидкости.
Также Виктор Ляшко рекомендует больше времени уделять физической активности.
По его словам, суточное количество соли не должно превышать 5 граммов, а суточное количество сахара нужно ограничить до 25 граммов.
Главный санврач отметил, что некоторые вещества способны повысить сопротивление иммунной системы к проникновению вирусов:
- Витамин А (говяжья печень, печень трески, морковь, бобовые, шпинат, брокколи)
- Витамин С (болгарский перец, брокколи, томаты, цитрусовые, киви, клубники)
- Витамин D (в морской рыбе и морепродуктах, желтках яиц);
- Витамин Е (семена подсолнечника, орехи, авокадо, шпинат, тыква, оливковое масла, форель, креветки);
- Цинк (злаковые, бобовые, говядина, яйца, сыр, морепродукты, орехи и семена);
- Селен (злаковые, яйца, творог, семечки, чеснок, белое мясо птицы, морская рыба и морепродукты).
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