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Как предотвратить распространение COVID-19 в офисах: рекомендации Минздрава

19 октября, 15:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Руководителей и работодателей призывают организовать удаленную работу

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак озвучила главные рекомендации для организаций, как избежать заражения сотрудников на работе. Об этом она рассказала во время онлайн-брифинга.

"Каждый работодатель и руководитель предприятия должен организовать работу своих сотрудников таким образом, чтобы все те, кто может работать в удаленном доступе, работали дистанционно", – сказала она.

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Микичак дала рекомендации руководителям организаций, как защитить своих работников от заражения:

  • не нужно лишний раз собирать людей в офисах;
  • не нужно лишний раз организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в живом формате;
  • если такие собрания все же проводятся, стараться делать это с соблюдением дистанции и других карантинных требований.

Она также напомнила, что каждый человек должен тщательно мыть и дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию в 1,5 метра, носить маску везде, где количество людей больше 2-3 (в том числе в закрытом помещении), и максимально избегать пребывания в тех помещениях, где есть скопление людей.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И. о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. Также он дал прогноз, что в сутки будет 35 тысяч заражений COVID-19 и гриппом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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офис Минздрав коронавирус

Источник: Сегодня

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