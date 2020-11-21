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Как проходит карантин выходного дня в Ужгороде (фотофакт)

21 ноября, 15:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Это вторые подобные выходные на карантине

В Ужгороде начались сегодня, 21 ноября, вторые выходные карантинного формата – закрыты кафе, рестораны и торгово-развлекательные центры.

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Соблюдают ли предприниматели указания правительства, проверяет "Сегодня".

Пока известно о семи заведениях в Ужгороде, получивших штраф за нарушение. Сумма штрафа от 17 000 гривен. Чтобы как-то поддержать владельцев заведений общественного питания, городские депутаты освободили их от уплаты единого налога до декабря включительно.

С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалам.

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В нескольких городах на прошлой неделе прошли протесты, правоохранители блокировали рынки в городах, которые не ввели карантин.

Как мы видим на фото, улицы Ужгорода пустые. На всех входах в кафе и рестораны висят таблички с объявлением, что они работают только навынос либо же закрыты вовсе.

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Некоторые все же отпускают людей. Однако вовнутрь никого не пускают. Забрать свой заказ можно на улице – его вынесет сотрудник заведения.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, уменьшение количества больных можно зафиксировать только через две недели после карантина выходного дня.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро 21 ноября в Украине подтвердили 14 580 новых случаев заражения коронавирусом (612 665 с начала эпидемии). За пятницу умерли 215 украинцев (10 813 с начала эпидемии), а выздоровели 7989 человек (282 313 с начала эпидемии).

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Помимо основных запретов, с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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карантин Ужгород карантин выходного дня

Источник: Сегодня

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