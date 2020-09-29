"Три круга ада" или правила прохождения теста на коронавирус

Что надо знать, чтобы не пришлось больному идти к руководству поликлиники за направлением на ПЦР-тест

Признаюсь, я довольно часто нарушал правила, которые касаются коронавируса. Я ездил в офис на работу, хотя без проблем мог оставаться дома. Носил одну маску по два-три раза, жал руку коллегам и друзьям при встрече.

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И вот в начале сентября я почувствовал боль в горле, а на следующий день у меня повысилась температура до 38,2, а голову болела будто кто-то пытается в нее забить гвоздь. Естественно, первая мысль: "У меня коронавирус".

Это было единственное объяснение, поскольку даже не помню, когда последний раз болел, а от гриппа прививаюсь каждый год.

К счастью, ПЦР-тест COVID-19 оказался отрицательным, но чтобы получить направление на тест пришлось потратить немало времени.

Итак, три простых, но не очень коротких шага для прохождения теста на коронавирус.

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При первых симптомах Минздрав советует сразу записываться к врачу, с которым подписана декларация.

Быстро записаться к своему семейному врачу я не мог – ближайшее свободное время у него было через неделю. За это время могло случится что угодно. Поэтому я записался к частному терапевту на следующее утро.

В день похода к врачу горло у меня уже не болело, а температура упала 37,2 и появился насморк. Терапевт меня осмотрел и сказал, что это респираторное заболевание, но не COVID-19 и направил к отоларингологу. А вот ЛОР насторожился и посоветовал сдать ПЦР-тест. Он пояснил, что симптомы коронавируса слишком разбросаны и не одинаковы, чтобы вирус полностью исключить из диагноза.

Два дня я пытался сдать тест в амбулатории, где работает мой семейный врач.

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Температура продолжала держаться на отметке 37,2 и следующий день. Я начал интересоваться, как сдать ПЦР-тест. Было два варианта. Первый – получить направление у семейного врача и сдать тест бесплатно, но проблема в том, что неизвестно, когда этот тест будет готов. Второй вариант – пройти тест в частной лаборатории и получить результат в тот же день. Стоимость теста в киевских лабораториях начинается от 700 грн до 2500.

Я был готов заплатить 700 грн и настроился сдавать тест в частной лаборатории. Но это оказалось невозможным – в таких лабораториях принимают только здоровых, кому нужен результат теста перед операцией и для тех, кто едет за границу. У меня все еще была температура и насморк. К тому же, оказалось, что в таких лабораториях берут только мазок из носа, а чтобы результат считался достоверным нужен еще мазок изо рта.

Я пришел на тест в 8:00 утра, за полчаса до начала. В очереди я уже был шестым. В основном, здесь были бабушки. Некоторые общались между собой, не особо соблюдая дистанцию, периодически покашливая, но в масках.

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Чем ближе к времени начала тестирования, тем больше приходило людей с тяжелым кашлем. Я тогда подумал, что если здоров, то могут заразиться здесь, просто в поликлинике.

Две женщины, единственные без масок, заняли очередь за мной. Они начали между собой говорить о том, что не верят в коронавируса пришли сдавать тест, потому что контактировали с больным. Через минут 10 за моей спиной раздался кашель от одной из них. Соблюдать дистанцию становилось все сложнее, поскольку приходило все больше людей.

Я заметил девушку в красной маске, которая стояла в середине площадки и на ее глазах были заметны слезы. Через метр справа от нее на корточках сидел парень и смотрел фильм с телефона, максимально включив громкость. Перед ними туда-сюда ходил дед, ворча что-то под нос, прерывая свой монолог периодическим кашлем.

Тестировать начали с опозданием на час. Когда с "черного" входа к нам вышла медсестра со списком, вся очередь сбилась в одну толпу перед входом.

После просьбы медсестры люди не особо далеко отошли от нее.

Проверив, кто пришел по списку, наконец-то запустили первого человека. Через десять минут подошла и моя очередь.

Я зашел в кабинет метр на два, где был один лаборант, лица которого я не увидел из-за защитной маски, напоминающей скафандр. Он быстро взял два мазка из носа и рта, и сказал, что результат будет у моего семейного врача, но когда – не знает.

На третий день я позвонил к семейному врачу, но он сказал получили только результаты, которые люди сдавали семь дней назад. Моего результата не было ни через семь, ни через восемь, ни через девять дней.

Мой тест был готов через 10 дней после того, как я его сдал. На тот момент у меня уже не было никаких симптомов и я чувствовал себя полностью здоровым. Это было 17 сентября, когда Минздрав огласил очередной "антирекорд" новых больных – более 3500 человек. Но мой тест был негативный.

Такие задержки с тестированием из-за того, что лаборатории перегружены. Они не успевают обрабатывать все полученные образцы и складируют их в холодильник, пока не подойдет их очередь.

"По моей информации, у некоторых лабораторных центрах Харькова, Одессы в начале сентября не хватало тест-систем. Только в последние дни они получили достаточно тест-систем, а до этого все пробы складывали в холодильник. И конечно, количество положительных результатов накопилось и мы имеем в статистике большой прирост и это надо учитывать", – пояснил инфекционист Юрий Жигарев.

Почему я вообще при легких симптомах решил проходить тест?

Мне было важно знать, что я не заражу коронавирусом других людей. Я могу переносить вирус легко, но другой человек может умереть из-за меня.

Заплатить 2000-2500 грн за тест я не был готов. Поэтому зашел на Helsi.me проверить, не появилось ли у семейного врача свободное время для записи. Нет. Более того, мой врач ушел в отпуск, а его заменяла другая терапевт. Я позвонил на номер, указанный в ее профиле и сразу понял, что получить направление будет не так просто.

"ЧТО ВЫ ХОТИТЕ? У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ", – прокричала она в телефон и отключилась, не выслушав, что же я хочу.

Я позвонил в регистратуру, но сказали обращаться к терапевту в порядке общей очереди.

Отдельного кабинета, где принимают больных с подозрением на COVID-19 в поликлинике нет, а свободное время записи у терапевта только на следующей недели.

Я на всякий случай записался. Подумал, если станет хуже, то позвоню на 103.

Однако, на следующий день температура все еще держалась на отметке 37,2 и я опять попытался пройти тест быстрее, чем через неделю. Я позвонил на горячую линию Минздрава и мне опять посоветовали связаться со своим семейным врачом или вызвать "скорую", если станет очень плохо.

"Если "скорая" откажется ехать, вызывайте полицию, но не пускайте в дом, пускай они на месте вызовут "скорую", – посоветовала работница Минздрава.

Я еще раз позвонил заменяющему терапевту узнать, как же мне пройти ПЦР-тест. Она уже спокойней ответила, что не может меня принять и попросила записываться через регистратуру.

На Helsi.me я увидел, что в ближайший час можно попасть на прием к заведующей амбулатории. К ней я и пошел.

Заведующая оказалась на много приятней, чем ее подчиненные, с которыми я говорил по телефону. Я рассказал ей, что уже второй день пытаюсь узнать, как мне пройти ПЦР-тест через семейного врача. Оказывается, что я не единственный за день, кому пришлось обращаться к заведующей амбулатории.

В итоге, меня все-таки записали на ПЦР-тест. У меня взяли контактные данные и попросили подписать соглашение о том, что я не буду выходить из дома 14 дней или до результата теста и осознаю ответственность за нарушение самоизоляции.

"На тест идете через черный вход, там будут люди – увидете. Одевайтесь тепло, потому что в очереди вас будет 200 человек. Если результат будет позитивный – мы сами вас найдем", – предупредила врач.

Ранее "Сегодня" писал, что в Украине ввели индивидуальные ограничения для "красных зон" карантина.

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