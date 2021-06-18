Как пройти вакцинацию в МВЦ – личный опыт и 10 полезных советов

Полезная информация для тех, кто хочет привиться от "короны", но боится столпотворения и побочных эффектов

Когда я стоял перед кордоном муниципальной варты, ожидая очереди, толпу желающих вакцинироваться снимало телевидение. Эта картинка – тысячи людей на жаре – никак не мотивирует пойти в Международный выставочный центр и сделать прививку. Но не все так страшно, как кажется из выпуска вечерних новостей.

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Вот 10 практических советов для тех, кто отправляется за вакциной в МВЦ. И несколько интересных наблюдений от корреспондента "Сегодня", который честно простоял в очереди около трех часов.

Корреспондент "Сегодня" потратил около трех часов, чтобы получить прививку

1. Заранее зарегистрируйтесь.

Километровая очередь в МВЦ, которую показывают телеки, – это не для тех, кто зарегистрировался заранее. Можно зарегистрироваться на сайте HELSI.ME, выбрать для себя удобный день недели и время для вакцинации.

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Возможно, придется простоять в очереди час-полтора. Так случилось со мной. Прием задерживался примерно на полтора часа по сравнению с указанным в талоне временем.

Чтобы записаться на прием для вакцинации, нужно сперва установить приложение "Дія" и через него зарегистрироваться в листе ожидания на прививку. Это несложно. Нашел очень толково описанную процедуру электронной регистрации.

Также читайте подробнее в материале "Сегодня", как записаться на вакцинацию в МВЦ онлайн.

2. С собой нужно взять паспорт и ИНН.

Это требуется, чтобы медики заполнили какие-то свои документы. Это все документы, которые от вас потребуются.

3. После регистрации на HELSI.ME вы получите электронный талон

Там будет время приема в МВЦ и точное место – скорее всего, это павильон №4. Вход в него с ул. Митрополита Шептицкого. Талон не обязательно распечатывать, можно будет показывать его на смартфоне.

4. Где вход на вакцинацию, вы увидите по огромному скоплению людей.

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Очевидцы говорят, лучше записываться на послеобеденное время. Тогда людей поменьше. "Общая очередь" – ничего не значит для тех, кто уже записался в очередь электронную.

Обходите тех, кто выстроился в живую очередь, зайдите за ворота перед входом в павильон. Если кто-то спрашивает у вас "номер", скажите, что вы по электронной записи. Пройдите через ворота, подойдите к ограждениям, рядом с которыми – муниципальная варта. Там приглашают по времени: "Проходите те, кто записался на 12:15" (как я).

Где именно в МВЦ делают вакцинацию, сразу легко определить по очереди, которая иногда растягивается на километр. Фото: УНИАН

5. Вся процедура может занять 1-3 часа. Иногда бывают задержки.

Медики не успевают всех принять вовремя. О причинах позже.

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Но, во-первых, так бывает не каждый день. Может быть, вам повезет, и вы пройдете быстро.

Во-вторых, если вы предварительно зарегистрировались, вам точно не придется ждать много часов, также не нужно будет стоять в очереди – просто периодически надо возвращаться к муниципальной варте и уточнять, на какое время сейчас пропускают.

Тем не менее советуем запастись временем и терпением. Наденьте головной убор, возьмите с собой бутылку воды. На улице в эти дни жарко.

Когда прием у врачей задерживается, собравшиеся перед входом начинают нервничать. Женщина по имени Наталья при мне позвонила на горячую линию Минздрава 0 800 505 201.

"Это же ЧП – здесь тысяча людей жарится под солнцем по нескольку часов. Никакой социальной дистанции! Куда смотрит Ляшко? Почему не обеспечили условия?"

На горячей линии ей невозмутимо ответили, что вакцинация у нас – дело добровольное. Вроде как не нравится – не жди. Но все же мы советуем потратить пару часов и пройти эту процедуру.

Уснул в ожидании прививки – фото автора

6. Когда вас пропустят за ограждение, больших задержек уже не будет.

На входе в здание МВЦ у вас еще раз проверят талон регистрации, попросят показать паспорт, измерят температуру и пропустят внутрь.

7. Надо подняться на третий этаж, можно воспользоваться для этого лифтом.

Вы попадете в гигантский ангар, где к вам подойдет медсестра и проводит к одной из свободных медбригад, осуществляющих вакцинацию. Несмотря на то, что работа нервная, все медики выглядят спокойными и доброжелательными.

8. Если у вас нет декларации с семейным врачем, ее вам сделают прямо тут, на месте. Это бесплатно.

Но займет дополнительно минут 30. То, что приходят люди без деклараций (как я, например), – это одна из причин того, что очередь движется медленнее, чем надо.

Вторая причина, как мне показалось, в том, что иногда заканчивается вакцина. Очередь замирает, потом приезжает группа медиков с большими пластиковыми ящиками – и очередь снова получает "ускорение".

9. После укола вам надо остаться в "ангаре" еще на 30 минут.

Вас попросят заполнить несколько документов, спросят о хронических заболеваниях (нельзя скрывать – никакие заболевания не будут противопоказанием, кроме простуды с температурой в момент приема) и сделают укол. Потом вас проводят в специальное место и предложат посидеть здесь минут тридцать. Никто насильно держать не будет – но советуем воспользоваться: в первые полчаса могут проявиться серьезные аллергические реакции – например, шок, отек Квинке.

Краем глаза я заметил помещение для реанимации. Там было пять мест, все они пустовали. Вакцина CoronaVac/SinoVac, которую сейчас колют в МВЦ, показывает, вероятно, наименьшее количество осложнений среди всех прочих.

К числу распространенных осложнений от CoronaVac относятся:

покраснение и зуд в месте укола;

повышение температуры;

кашель.

Но и они редки. Могут проявляться в течение 1-2 дней, а затем пройти без специфического лечения.

10. Перед уколом вам скажут, где и когда будут делать вторую прививку.

Также вам выдадут карточку с подробными сведениями о том, куда надо обратиться, чтобы заранее договориться о приеме. Вторую прививку не обязательно делать в МВЦ, для этого есть и ряд других мест.

Медики в "ангаре" для прививок – спокойные и доброжелательные, несмотря на то, что работа у них нервная. Фото: УНИАН

Вывод такой:

Когда говорят о километровых очередях, многих часах ожидания, неорганизованности – это все неправда. Да, через МВЦ сейчас проходит большое количество людей. Непросто организовать работу такого масштаба. Но ситуация выглядит организованной и управляемой. Небольшие задержки по времени не в счет.

Украина немного запоздала с началом вакцинации. Но тот факт, что МВЦ работает, – приятно радует. Стоит воспользоваться появившейся возможностью, защитить себя и своих близких.

Работа над ошибками

А вот несколько распространенных неправильных суждений, которые мне довелось слышать, готовясь к вакцинации:

1. CoronaVac – ненадежная вакцина. Вероятность заболеть после нее – 30 – 40%. Дождусь, пока завезут вакцину Moderna или Pfizer.

Это неправильно! Вы можете дождаться не Moderna, а инфекции. CoronaVac снижает вероятность заболевания на 60-80%. Но еще важнее, что он на 100% защищает от тяжелого течения болезни. То есть даже если вы заболеете после прививки, реанимация, ИВЛ, осложнения сокращаются до минимума.

2. Боюсь осложнений после вакцины.

Такой риск действительно есть. Могут быть неприятные симптомы и температура, но это все пройдет за пару дней. Учтите, что уже после первой дозы ваши шансы подцепить заразу падают, а после второй – сокращаются до минимума.

3. Я не попаду в Евросоюз с такой прививкой, ведь ЕС не признает эту китайскую вакцину

В первую очередь лучше думать не о ЕС, а о своем здоровье. А что до ЕС, то тут есть два варианта: они могут через некоторое время одобрить CoronaVac. Второй вариант, вы можете защитить свое здоровье сейчас этой вакциной. Потом попробуйте ревакцинироваться "политически правильной". Не откладывайте это на потом.

Как я себя чувствую после вакцины

Все нормально. Место укола не болит и не опухло. Температуры нет.

Но очень хочется спать. А также все время хочу пить. С момента прививки прошло шесть часов. За это время я выпил три литра "Миргородской". Загуглил – отмечается, что все это нормально. Советуют пить минеральную воду, а не обычную.

После прививки советуют сократить физические нагрузки, занятия спортом. Ненадолго – всего на пару дней.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что сеть пунктов вакцинации в Киеве планируется расширить. Вакцинировать собираются начать в ТРЦ.

Также стало известно, что отдельная кампания вакцинации стартовала для депутатов Верховной Рады. Их призывают сделать прививку. Колют нардепам Pfizer, а не вот это вот…

Срок годности некоторых вакцин, которые были привезены в Украину весной, уже заканчивается. Выход в данном случае, который стоял перед государством, – это ускорить сроки вакцинации.