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Как работает иммунитет после "Омикрона": что нужно знать украинцам

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 12:24
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Ранее ученые говорили, что высокий уровень смертности в Украине может быть связан с особенностями штамма "Дельта"
В Украине первый случай "Омикрона" зафиксировали 18 декабря
В Украине первый случай "Омикрона" зафиксировали 18 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже обнаружили случай заражения штаммом "Омикрон". У тех, кто им переболел, развивается повышенный иммунитет к "Дельте".

Об этом пишет "The Guardian".

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Что пишут в исследовании

Исследование провели в Африканском научно-исследовательном институте здравоохранения в ЮАР. Для его проведения взяли 33 вакцинированных и невакцинированных человека, инфицированных штаммом "Омикрон".

И ученые обнаружили, что рост титров нейтрализующих антитела "Омикрона" увеличился в 14 раз в течение 14 дней после начала исследования. Кроме того, нейтрализация штамма "Дельта" увеличилась в 4,4 раза.

Что происходит с иммунитетом

Согласно исследованию, заражение "Омикроном" гарантирует, что вероятность последующего заражения вариантом "Дельта" ниже.

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Исследование показало, что у людей, зараженных штаммом "Омикрон", особенно у тех, кто был вакцинирован, развился повышенный иммунитет к штамму "Дельта".

Симптомы "Омикрона"

Отметим, что существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • иногда даже ночная потливость.

Но недавно в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) указали на еще один симптом – сонный паралич.

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