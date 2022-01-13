Как работает вакцина AstraZeneca? В Минздраве объяснили

Отметим, что интервал между введениями вакцины составляет 4-12 недель, а для полной вакцинации необходимы 2 дозы

Вакцина доступна в центрах массовой вакцинации и пунктах прививок / Фото: Коллаж: Сегодня

AstraZeneca – это векторная вакцина, которую разработала шведско-британская компания вместе с Оксфордским университетом. Она одобрена ВОЗ, ЕС, Канадой, Индией и многими другими странами для экстренного использования.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

Вакцина, произведенная в ЕС, имеет торговую марку Vaxzevria, в Южной Корее – AstraZeneca-SKBio, в Индии – Covishield.

Насколько эффективна вакцина

Две дозы AstraZeneca защищают от тяжелой болезни и госпитализации с эффективностью 92% для штамма коронавируса "Дельта" и 86% для штамма "Альфа". Об этом свидетельствуют данные исследований в реальных условиях, то есть после того, как десятки миллионов людей во всем мире сделали прививку этой вакциной.

"Вакцина на 80% уменьшает риск заразиться COVID-19 и почти в два раза уменьшает риск инфицировать ваших невакцинированных близких и родных, если вы все же заболеете", – говорится в сообщении.

Реклама

Как она работает

AstraZeneca использует безопасный вирус простуды, в который встроена "инструкция" для изготовления специфических белков коронавируса.

Вектор доставляет эту "инструкцию" в клетки организма человека. Клетки начинают производить данный белок. Иммунная система распознает, что белок не принадлежит человеку, и производит антитела да Т-клетки к нему.

Так организм учится, как защититься при встрече с настоящим вирусом.

Реклама

Из чего состоит

Действующее вещество: модифицированный аденовирус, содержащий в себе специфический белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ.

Вспомогательные вещества:

L-гистидин и L-гистидин гидрохлорид моногидрат;

динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA);

магния хлорид;

этанол;

полисорбат 80;

натрия хлорид;

сахароза;

вода для инъекций.

Интервал между введениями вакцины 4-12 недель. Для полной вакцинации необходимы две дозы.

Какие COVID-вакцины дольше защищают от штамма

Британские ученые рассказали, какие вакцины, что используются в стране, лучше защищают от нового варианта коронавируса.

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации, и риск после третьего укола снижается до 81%.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, что часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерной дозой.

Раньше мы писали: