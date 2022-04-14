Как работать журналистам на войне

Что нужно знать украинским журналистам, которые работают в районах боевых действий и в оккупации

Украинские журналисты вынужденно стали военкорами на своей земле. / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналисты центральных и местных медиа обменялись опытом о том, как работать репортером в условиях войны в Украине. Во время онлайн-тренинга шла речь об особенностях работы журналистов, освещающих ситуацию в районах боевых действий и на временно оккупированных и временно захваченных российскими военными территориях.

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

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Во время войны, как и в мирное время, работа журналистов является центральной для консолидации демократии, защиты свободы слова и прав человека. Об этом заявил глава отдела ЮНЕСКО по вопросам свободы выражения взглядов и безопасности журналистов Гильермо Канела во время тренинга "Безопасность журналистов, освещающих войну в Украине". Участниками мероприятия, состоявшегося в режиме онлайн в среду, 13 апреля, стали 50 журналистов центральных и местных медиа, в том числе из регионов, где ведутся боевые действия. Медиатренерами выступили фотожурналист издания "Грати" Станислав Юрченко и первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ.

Организатором тренинга стал Национальный союз журналистов Украины. По данным союза, 21 медиаработник погиб с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

"Наша задача и задачи наших международных партнеров – максимально обезопасить журналистов при выполнении профессиональных обязанностей путем предоставления соответствующих знаний и защитного снаряжения. С первых дней войны в Украине наблюдается огромный дефицит бронежилетов и шлемов. В последнее время мы совместно с партнерами наработали много вариантов, и сейчас защитное снаряжение поступает по запросам украинских журналистов во все регионы, где ведутся боевые действия", – отметил, открывая тренинг, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Говоря о многолетнем сотрудничестве с НСЖУ, Гильермо Канела отметил важность адаптации пособия по безопасности журналистов:

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"Мне даже трудно представить, как это было и есть для вас, для журналистов, которые не специализировались на вооруженных конфликтах, буквально за одну ночь стать военными журналистами на своей земле. Поэтому в этом контексте даже важнее пользоваться этой возможностью больше тренироваться, общаться и совершать конкретные действия в этой сфере. А также очень важно обеспечить вашу цифровую безопасность, особенно женщин, работающих в зоне военного конфликта".

К украинским журналистам обратился Энтуэн Бернар, представитель международной организации "Репортеры без границ", являющейся партнером Национального союза журналистов Украины. Он проинформировал о поданных организацией исках для рассмотрения уголовных дел по 30 случаям нарушений прав журналистов во время войны.

"Вы, как никто другой, знаете, как выглядит информационная война. Мы вместе с вами с начала этой войны наблюдали, как отдельные журналисты попадут под прицел за то, что они честны и неподкупны", – отметил Энтуэн Бернар.

Фотокорреспондент издания "Грати" Станислав Юрченко рассказал об особенностях работы журналистов, освещающих ситуацию в районах боевых действий, в освобожденных городах и селах. В военное время существуют определенные правила распространения информации, которые должны соблюдаться всеми представителями медиа, чтобы не причинить вред украинским военным или гражданским лицам. Кстати, один из снимков Станислава агентство Reuters выбрало как фото месяца.

"Самая чувствительная информация на моих фото – это когда я снимаю военных или бойцов добровольческих батальонов. Тогда я прошу, чтобы все отснятые фото кто-нибудь из них просмотрел. Все, что говорят не показывать, – я не показываю, потому что информация, которую мы распространяем, – как текстовая, так и визуальная – может кому-то повредить. Это как клятва Гиппократа. Многое можно узнать из фотографий, и это наша ответственность", – сказал Станислав Юрченко.

Первая секретарь НСЖУ Лина Кущ остановилась на вопросах работы журналистов на временно оккупированных и временно захваченных российскими военными территориях. Как переселенка из Донецка, медиатренер имеет собственный опыт работы в оккупации, а сейчас она помогает коллегам, которые оказались в такой ситуации (Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области).

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"Легальная работа украинских журналистов, любая аккредитация невозможна на временно контролируемых российскими военными территориях. Мы наблюдаем давление на коллег, незаконные задержания, похищения. На таких территориях журналисты наряду с общественными активистами или работниками правоохранительных органов являются мишенью для оккупантов. Наши коллеги вынуждены скрываться, искать пути для выезда, тайно передавать новости о происходящем. Если вы работаете в оккупации, помните: ваша главная задача – подготовить и передать материал для вашей аудитории, а не открыто бороться с режимом. Поэтому вам нужно позаботиться о собственной безопасности, включая цифровую".

Участники тренинга смогли получить ответы на вопросы, связанные с конкретными ситуациями, в которых оказываются журналисты, освещая войну.

Практические советы для журналистов

"Репортеры без границ" совместно с Национальным союзом журналистов Украины при поддержке ЮНЕСКО подготовили украиноязычную адаптацию специального издания "Руководство по безопасности для журналистов". В нем приведены рекомендации, советы и инструкции для журналистов, как обезопасить себя, работая в горячих точках.

Это руководство предлагает практические советы для журналистов, работающих в зонах высокого риска, а также краткие инструкции по подготовке к разному типу опасностей, которые могут включать вооруженные конфликты, эпидемии, стихийные бедствия и уличные протесты.

Ссылка для загрузки: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381168