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Как распознать легкую форму COVID-19, рассказал Степанов

11 ноября, 10:27

Виталий Семченко Виталий Семченко

Решение о домашнем лечении может принять только семейный врач

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы легкого протекания COVID-19, а также рассказал, в каких случаях пациент может лечиться в домашних условиях.

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Об этом министр заявил во время онлайн-брифинга.

По его словам, главный симптом легкой формы болезни – температура до 38 градусов, которая снижается при приеме жаропонижающих препаратов.

"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частотности дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", – пояснил министр.

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В Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19

Также Степанов отметил, что решение о домашнем лечении пациента может принять только семейный врач. Специалист должен проводить постоянный мониторинг состояния больного и его контактных лиц.

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Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 10 611 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в украинском Минздраве рассказали, что пациенты, у которых подтвержден коронавирус, перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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лечение Минздрав коронавирус Максим Степанов COVID-19
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