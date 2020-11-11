Как распознать легкую форму COVID-19, рассказал Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы легкого протекания COVID-19, а также рассказал, в каких случаях пациент может лечиться в домашних условиях.
Об этом министр заявил во время онлайн-брифинга.
По его словам, главный симптом легкой формы болезни – температура до 38 градусов, которая снижается при приеме жаропонижающих препаратов.
"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частотности дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния", – пояснил министр.
Также Степанов отметил, что решение о домашнем лечении пациента может принять только семейный врач. Специалист должен проводить постоянный мониторинг состояния больного и его контактных лиц.
Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 10 611 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Кроме того, в украинском Минздраве рассказали, что пациенты, у которых подтвержден коронавирус, перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения.
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