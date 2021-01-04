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Как развивалась геймдев индустрия в 2020

4 января, 10:26

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Игровая индустрия смогла противостоять негативным экономическим последствиям, с которыми столкнулись многие другие сферы

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/ Фото: Pixabay

2020 год ознаменовался появлением коронавируса, который повлиял абсолютно на все сферы. Не стал исключением и гейм девелопмент. В условиях карантина для многих людей видеоигры стали отличным способом времяпрепровождения. Объемы продаж в данной индустрии выросли в несколько раз, что положительно повлияло на прибыль студий и, как результат – на доход разработчиков. При этом специалисты столкнулись с проблемами удаленной работы, из-за чего пришлось перенести дату выхода огромного количества проектов и на время заморозить тестирование новых виртуальных технологий.

Рост прибыли разработчиков видеоигр

Пандемия оказала крайне негативное влияние на мировую экономику. Однако некоторым отраслям, в том числе и гейм девелопменту, коронавирус буквально помог озолотиться.

Практически сразу после того как в марте правительства европейских стран объявили о начале карантина, крупные игровые студии запустили в социальных сетях хэштег #PlayApartTogether, суть которого заключалась в следующем: благодаря играм можно поспособствовать сдерживанию распространения COVID-19. Данную инициативу поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), к заявлениям которой тогда было приковано внимание всего мира.

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В результате игровая индустрия смогла противостоять негативным экономическим последствиям, с которыми столкнулись многие другие сферы. В качестве примеров можно привести показатели крупнейших на рынке отечественных и зарубежных брендов:

  • Рост продаж японской компании Nintendo, занимающейся созданием видеоигр и консолей, с апреля по июнь увеличился на 108% по сравнению с 2019 годом. Что касается прибыли, она повысилась на 541% и составила за этот период 1 млрд долларов.
  • Представители игрового подразделения Sony также заявили о рекордных показателях продаж диджитал версий видеоигр – рост составил 82%. Более того, с апреля по июнь компании удалось продать 91 млн консолей PS4, что также привело к существенной прибыли.
  • Компания NDP Group, изучающая рыночную конъюнктуру, подсчитала, что в Америке в марте 2020 года объем продаж игр и тематической атрибутики составил 1,6 млрд долларов – это наилучший результат за последние 12 лет.

Рекордные показатели привели не только к повышению заработной платы разработчиков, но и к большему количеству соответствующих вакансий. К примеру, с марта по июнь количество предложений по работе на должность удаленного разработчика игр выросло на 25%, если сравнивать с предыдущим годом.

Автор: Ирина Вишнетская,
IT Project Manager

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