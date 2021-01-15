Как решиться на большие перемены, чтобы сделать детей счастливыми

Чета Ильницких знает, как сделать детей счастливыми. Они воспитывают восьмерых мальчиков и девочек в детском доме семейного типа. Эти дети до встречи с родителями находились в интернатных учреждениях и только мечтали о настоящей семье.

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Как теперь изменилась их жизнь, рассказывают для новостей "Сегодня" Ростислав Сысоев, Ольга Коваленко и Владимир Конопля.

В этой семье любят приключения. Татьяна Ильницкая, мать-воспитательница детского дома семейного типа, рассказывает, как семья посещала крупные города, ездила на море, поднималась на гору Поп Иван. На первом фото все веселы и полны сил, на втором, когда поднялись на гору – уставшие, но довольные.

Прошлым летом они много путешествовали. Позади – сотни километров и часов совместно проведенного времени. Татьяна говорит, что они были в одном бусе, постоянно куда-то ехали, находились в движении. После этого лета реально появилось ощущение, что они – семья.

Татьяна и Олег Ильницкие уже полтора года, как стали мамой и папой для восьмерых детей. Они и раньше мечтали создать детский дом семейного типа, но на Львовщине, где жили, это сделать не удалось. Тогда решились на большие перемены.

"У нас была работа, у нас была там своя жизнь. Мы это все закрыли, оставили там еще двое своих детей, приехали сюда, разложили вещи и начали все с начала. Было желание помочь, отдать любовь свою таким детям, нуждающимся. Научить их чему-то", – говорит Татьяна.

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Супруги воспитали двух дочерей. Они уже взрослые. Со временем Татьяна и Олег поняли, что их родительской любви хватит и другим детям. Воспитанники Ильницких быстро развиваются – Каролина и Оля хорошо рисуют и мечтают стать дизайнерами. Данила увлекся футболом и охотно помогает отцу в домашних делах – квасит капусту и красит стены.

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Все свое время Олег и Татьяна посвящают детям, но говорят, что и родителям нужна поддержка, поэтому с большим удовольствием посещали обучения для наставников, организованные Фондом Рината Ахметова. И подарки на праздники от Фонда – тоже приятно получать.

Юлия Ершова, директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова, говорит:

"Акция, которая была основана 20 лет назад, легла в основу одного из главных направлений деятельности Фонда. Забота и помощь детям стали приоритетными. Сегодня Фонд Рината Ахметова – лидер национального усыновления в Украине".

В рамках проекта Фонда был создан 41 детский дом семейного типа, а более 10 тысяч детей-сирот обрели семьи. Родитель-воспитатель Олег Ильницкий убежден, эта работа – важна для таких семей, для интернатов и для приемных детей.

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Этой зимой участниками акции от Фонда стали более 100 тысяч детей.

Также напомним, что за последние шесть лет поздравления от Рината Ахметова получили 700 тысяч ребят.

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