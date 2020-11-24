Как сэкономить на отоплении газом

По мере похолодания и приближения зимы расходы на отопление у жителей Украины растут. У тех, кто обогревает свои дома самостоятельно природным газом, – забота: как расходовать меньше средств на топливо. Мы выяснили, как правильно действовать, чтобы и в доме было тепло, и в кошельке осталось больше денег.

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/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Прогнозы: газ будет дорожать

После того как в Украине начал действовать рынок газа, украинцы получили возможность выбирать поставщиков газа по рыночной цене, которая может меняться ежемесячно, причем у разных поставщиков по-разному. Газ дорожает четвертый месяц подряд, причем в ноябре общее повышение во многих регионах оказалось ощутимым – 25-30%. А зима еще впереди.

Как разъяснили наши эксперты, есть несколько ключевых способов снизить расходы на отопление.

Ищем оператора с более дешевым тарифом

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Это самый простой и не требующий затрат путь к экономии. Заключить договор можно с любой компанией, которая имеет лицензию на поставку газа бытовым потребителям, таких в Украине более 50.

В некоторых регионах, например, газ можно купить и у местного поставщика электроэнергии. В мире это распространенная практика: крупные энергетические компании поставляют сразу несколько видов ресурсов. В Украине, например, по такому пути пошел YASNO, начав поставлять газ жителям Донецкой области.

Как рассказал нам директор YASNO в Донецкой области (ООО "Донецкие энергетические услуги") Александр Северин, в ноябре цена кубометра газа у них составляет 6,49 грн. У других местных поставщиков газа цена доходит до 8,64 грн за кубометр.

"Получается, если семья использует газ для отопления и в холода потребляет до 300 кубометров топлива, то разница в тарифе позволяет сэкономить около 600 грн в месяц. Достаточно серьезная сумма", – говорит Александр Северин.

Реклама / Фото: Pixabay

Как сменить поставщика

В новых условиях работы рынка газа часть прежних поставщиков не могут теперь это делать по требованиям законодательства. И все клиенты таких компаний автоматически перешли к поставщику "последней надежды".

Таких семей сотни тысяч. Например, в Донецкой области 400 тыс. бытовых потребителей получают газ от поставщика "последней надежды" по цене 6,91 грн за кубометр в ноябре. Но и тот может продавать таким потребителям газ лишь 60 дней – до 30 ноября. Если не заключить контракт с новым поставщиком, газ могут отключить или выставить двойную цену.

Некоторые жители области уже успели сменить поставщика, а некоторые откладывают до последнего, надеясь, что поставщик каким-то образом сменится автоматически. Однако власти Донецкой области по этому поводу уже высказались однозначно: на автоматический выбор поставщика жителям рассчитывать не стоит и необходимо скорее предпринять действия, чтобы не остаться без газа с началом зимы.

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Присоединиться к новому поставщику газа на самом деле довольно просто. Как рассказал Александр Северин, чтобы получать газ от YASNO, владельцу жилья необходимо заполнить заявление и предоставить копии паспорта, справки о присвоении ИНН, документа, подтверждающего право собственности на недвижимость, и последнего выставленного счета. В заявлении следует указать EIC-код – персональный газовый номер. Узнать его можно на сайте www.abonentinfo.com или в абонентских участках "Донецкоблгаза". Документы принимают как в энергоофисах YASNO, так и в интернете – на сайте или в чат-боте Viber. Аналогичные документы запрашивают и другие поставщики.

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Может возникнуть вопрос – зачем нужен документ, подтверждающий право собственности на недвижимость? Дело в том, что по закону договор на поставку газа может быть заключен только собственником жилья.

А вот прокладывать новые трубы или что-то переподключать физически для получения газа не нужно. Трубами занимаются не поставщики газа, а операторы газораспределительных сетей (облгазы). Изменить облгаз нельзя, поскольку в каждом регионе это – естественная монополия. То есть труба одна, а использовать ее для поставки газа могут разные поставщики.

Сокращаем потери тепла

Очевидно, что этот путь более затратный, чем смена оператора, и в холода не всегда возможный. Чтобы теплопотери стали существенно меньше, нужна термомодернизация жилья, говорит председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Если на улице даже средние морозы, теплопотери могут "съедать" до 25% расходуемого газа, – утверждает Олег Попенко. – Как в частном доме, так и в многоквартирном, утечку тепла снизит установка стеклопакетов, утепление стен, установка уплотнителей на входные и балконные двери".

Термомодернизацией лучше заниматься в теплое время года. А сейчас можно заклеить бумагой рамы окон (не стеклопакетов), поставить теплоотражающие экраны на стены позади радиаторов, чтобы они обогревали только внутреннее пространство дома, а не стену. Поможет немного сэкономить и прозрачная теплосберегающая пленка на окна.

/ Фото: Pixabay

В каждом доме есть более холодные и более теплые комнаты. Первые расположены дальше от газового котла, вторые – ближе к нему. На батареи надо установить регуляторы температуры. С их помощью уменьшаем подачу теплоносителя для теплых комнат и таким образом снижаем потребление газа. А уходя надолго, снижаем температуру подогрева всего дома.

Стоит сократить на зиму количество обитаемых комнат, чтобы не отапливать, например, верхний этаж или часть дома.

Обслуживаем котел или меняем его на новый

"Пожирателем" лишних кубометров газа может стать устаревший газовый котел. Как разъяснил нам исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, современные газовые котлы имеют коэффициент полезного действия (КПД) до 98%, более старые – 88-92%.

"Но на КПД котла влияет режим его работы, – говорит Святослав Павлюк. – Если котел мощностью 15 кВт выдает всего 2 кВт, то его КПД может упасть ниже 60%. То есть почти половина газа вылетает в трубу. Поэтому выбор мощности очень важен. Также необходимо обслуживать котел, раз в 2-3 года промывать его теплообменник и батареи. Но делать это должны специалисты".

Конечно, оптимальный результат по сокращению расходов на отопление дадут все перечисленные меры в комплексе. Но на данный момент наиболее доступным и не требующим материальных затрат является выбор поставщика газа с самым дешевым тарифом.

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