Как снизить стресс от перевода часов и чем он полезен: советы психолога

У некоторых людей на адаптацию к переходу на зимнее время может уйти до двух месяцев

Люди могут по разному переносить перевод часов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В 4:00 31 октября Украина переходит на зимнее время. Это означает, что стрелки часов нужно перевести на час назад.

Из-за перехода с летнего на зимнее время и наоборот не раз возникали дискуссии. Теперь свое мнение сайту "Сегодня" высказала психолог, и ее выводы оказались достаточно неожиданными.

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Не погрязнуть в рутине

Кандидат психологических наук, член "Национальной психологичесской ассоциации" Ольга Плетка считает, что перевод часов может быть полезным для людей.

"Нужно понимать одно – человек умеет приспосабливаться. Если бы человечество не умело бы этого делать, то не выжило бы. Переходы с одного времени на другое, переходы с одной работы на иную, прочие изменения в жизни – все это стимулирует мозг развиваться. Таким образом человек не погрязнет в рутине. Кстати, были биологические эксперименты, когда дерево сажали в суперусловия, то оно погибало. Но выживало при ветре и небольшом повреждении зайцами", – рассказала она.

Как и на кого влияет перевод часов

По словам Ольги Плетки, для тех, кто чувствует дискомфорт после перевода стрелок, есть масса советов, как его минимизировать.

"При переходе на зимнее время можно выделить несколько особенностей, на которые нужно обратить внимание. Когда переводится время, то наш ритм сбивается. Адаптационные возможности организма позволяют возобновить его спустя где-то две недели. Но тем людям, которые метеозависимы более других, на это требуется больше времени. Например, месяц-два", – объясняет психолог.

Отдельное внимание она обращает на людей, которые находятся в нестабильном психическом состоянии – у кого апатия либо бытовая депрессия.

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"В таких случаях нужно обратить больше внимания на предстоящий перевод времени. Нужно дать себе покой, немного отдохнуть, замедлить ритм жизни до того момента, пока наступит время переводить стрелки. Кроме того, себе можно помочь тем, что за неделю до перехода на зимнее время лучше вставать на 15-20 минут позже. Таким образом во время "Х" человек уже будет готов к новшеству. Это снизит стресс", – добавила Ольга Плетка.

Зачем переводить часы

Перевод часов стал для Украины уже традиционным – это делают с 1981 года. Тогда считалось, что зимнее время поможет эффективнее использовать световой день и экономить электроэнергию. Однако позже все таки выяснили – экономия электроэнергии при переводе времени мизерная, от 1 до 3%, а иногда даже меньше.

Но для Украины перевод часов все таки очень важен. Мы должны жить в зимнем времени, так как де-факто страна расположена в двух часовых поясах. Это значит, что если оставить в Украине летнее время, то жителям западных областей в декабре придется начинать рабочий день в темноте, потому что солнце там в 9:00 только появится из-за горизонта (при переводе часов на "зимнее" время – в 8:00).

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