Как спасти себя во время войны: в Украине создали чат-бот

Также в чат-боте можно найти информацию о том, где находятся пункты помощи в разных регионах

Спасатели создали официальный чат-бот / Коллаж "Сегодня"

Спасатели просят, чтобы украинцы присоединялись к чат-боту на WhatsApp. Все для того, чтобы получить доступ к надежной и правдивой информации о процедуре реагирования на чрезвычайные ситуации.

Об этом сообщает ГСЧС области.

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Что нужно делать

Прямо сейчас перейдите по ссылке на официальный чат-бот: https://wa.me/380676785917

Напишите "начать"/"begin"

Теперь вы имеете доступ к актуальной информации, в том числе о том, что делать в чрезвычайной ситуации, а также где находятся пункты помощи в вашем регионе.

"Расскажите о чат-боте другим – защитите себя и близких!", – добавляют спасатели.

Спасатели продолжают разбирать завалы после авиаудара в Чернигове

Тела 22 человек достали из-под завалов в многоэтажном доме в центре Чернигова, который пострадал в результате атаки военных российской армии по жилому кварталу.

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Спасатели продолжают поисковые работы на месте. Раненым помогают выбраться и оказывают первую медицинскую помощь.

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