Как ссылка на порносайт оказалась в учебнике? Первый комментарий Авраменко

Автор учебника Александр Авраменко впервые прокомментировал инцидент с порносайтом в его книге – он не исключает, что это дело рук недоброжелателей

Учебник Авраменко с запретной ссылкой. Коллаж "Сегодня"

Известный педагог по украинскому языку Александр Авраменко прокомментировал ссылку на порносайт в своем учебнике. По его информации, до осени 2020 года сайт novomirgorod.com был одним из порталов о Новомиргородском районе Кировоградской области, но после содержание портала изменилось.

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"Друзья, безобразие, которое случилось с моим учебником "Украинский язык. 10 класс" (2018), требует комментария. На с.189 упомянутого учебного издания (после текста о школьной форме) в скобках указан сайт, с которого взят текст статьи (в целях соблюдения авторского права). Novomirgorod – название сайта Новомиргородского района Кировоградской области. В сентябре 2020 сайт Новомиргородского района сменили на порносайт, к сожалению, этот новоиспеченный интернет-ресурс для взрослых оставил себе название бывшего сайта Новомиргорода", – написал он на своей странице в Facebook.

Авраменко заверил, что раньше это был обычный сайт о районе. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko

Авраменко отметил, что издательство "Грамота" еще 17 мая обратилось в киберполицию с просьбой заблокировать порносайт, однако 19 мая новость из соцсетей распространилась в СМИ. Рассмотреть жалобу правоохранители обещали в течение десяти дней. Авраменко не исключил, что помимо банальной истории с потерей прав на сайт, история со ссылкой может быть нацелена на него лично.

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"Почему это произошло именно с моей книгой? В этом году на конкурс я подал четыре учебника – и все они заняли первое место с большим отрывом от конкурентов. Возможно, причина в этом? К сожалению, недоброжелатели есть и у меня. А может, это просто досадное стечение. Больно", – подытожил он.

Заявление в киберполицию. Фото: facebook.com/oleksandr.avramenko

Напомним, ранее в двух учебниках по истории Украины для учеников старших классов изобразили карту Украины без оккупированного Россией Крыма.