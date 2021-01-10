Как связь 5G влияет на кровь человека – эксперимент

Связь 5G в Украине появится уже в следующем году, а в мире ее внедрение стало предметом конспирологических теорий. Мол, именно из-за 5G началась пандемия коронавируса. Стоит ли защищаться от мобильной сети, узнавала корреспондент "Сегодня" Натала Набокова.

Реклама

"Сегодня" провели уникальный эксперимент. С учеными проверили, как связь 5G влияет на нашу с вами кровь. И существуют ли от нее защита, ведь в Сети активно продают флешки, амулеты и различные кремы от излучения.

Читайте также: Как в средневековье: британцы жгут вышки 5G из-за фейка о коронавирусе (видео)

Вышки 5G поджигают, сносят и даже распиливают во всем мире. Люди опасаются, что излучение может вызвать развитие болезней. Излучение 5G якобы подавляет развитие живых организмов. Из исследований такого рода известны опыты на муравьях – им якобы связь 5G категорически не нравится. Но лабораторные эксперименты над насекомыми далеки от академичности.

Как излучение в диапазоне частот 5G влияет, в том числе, на систему крови, покажет эксперимент ученых Института биологии и медицины. Профессор Виктор Мартынюк и его ассистентка София Баюра вместе с коллегами испытывают кровь электромагнитными волнами.

Реклама

Сначала готовим образец с плазмой крови для исследования. Цель – оценить параметры биоматериала перед облучением. Пытаемся проверить теорию, могут ли микроволны разрушать эритроциты и тромбоциты. Что провоцирует проблемы с артериальным давлением, в эндокринной и иммунной системах.

"Чтобы понять, будет ли поражение крови вследствие воздействия электромагнитных волн, создаем соответствующие условия на базе лаборатории радиофизики", – объясняет детали эксперимента профессор.

Читайте также: Коронавирус – фейк, выдумка СМИ и распространяется он от вышек 5G: самые нелепые версии от спортсменов

Подобный эксперимент исследователи уже проводили. В том же диапазоне, но при большей мощности излучения. Тогда в крови возникли процессы свертывания белка. Если вы разворачиваете такие сети, то существуют мощности, которые превышать нельзя. А вот минимальные мощности в диапазоне 5G на наше самочувствие не повлияют.

"Человек, который может попасть под облучение вышки, он защищен, с одной стороны, кожей – мышцы, жировые прослойки. Мощности, которые мы здесь использовали, они никак не повлияют на наше с вами самочувствие", – уверяет заведующий лабораторией квантовой радиофизики Виктор Олийнык.

У нового формата связи, наверное, существуют недостатки, но и автомобили коптят, а пластик вообще образует острова в океане. Однако вердикт специалистов следующий: бояться вреда для здоровья от 5G – не стоит.

Напомним, в Украине официально утвердили план мероприятий по внедрению системы мобильной связи 5G. Согласно ему, тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием 5G должны объявить в октябре 2021 года, а передать частоты – в декабре 2021-го.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама