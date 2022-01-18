Как уберечь себя от опасного "Омикрона". Рассказываем о главных симптомах

Новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи

"Омикрон" набирает обороты в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

У больных "Омикроном" чаще всего наблюдают насморк, головные боли и усталость. При этом не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине.

Подробнее о новом штамме коронавируса "Омикрон" читайте далее в материале "Сегодня".

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Главные симптомы "Омикрона"

Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных "Омикроном" чаще всего наблюдают:

насморк (73%)

головную боль (67,5%)

усталость (63,5)

чихание (60%)

боль в горле (59,6%)

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел базовый курс вакцинации против COVID-19.

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Как стало известно, новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 дня.

Также единичные исследования указывают, что происходит смещение заболеваемости штаммом "Омикрон" в более молодую возрастную группу. Если средний возраст лиц, больных штаммом "Дельта", был 38,3 года, то "Омикроном" – 30,8.

Есть риск повторного заражения

Также увеличивается и риск повторного заражения реинфекции. В случае с "Дельтой" он составлял около 2,5%, для "Омикрона" – более чем в 5 раз выше, 13%.

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Предварительно, "Омикрон" в 2,9 раза инфекционнее, чем "Дельта". То есть, новый штамм более заразен по сравнению с "Дельтой".

В то же время пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, вызванной "Омикроном". Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Что делать, если появились симптомы ОРВИ?

При появлении любых симптомов ОРВИ, в первую очередь, следует обратиться к своему семейному врачу. Тот должен предоставить направление тестирования на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Симптомы "Омикрона" похожи на ОРВИ. Фото: коллаж "Сегодня"

Первые случаи "Омикрона" нашли еще в одной области Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Харьковской области. "Омикрон" выявили в 40% исследованных образцов.

Директор облдепартамента здоровья Максим Хаустов сообщил, что 14 января направили 30 проб в Киев. Примерно 40% из них – это штамм "Омикрон".

"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон", – сказал Хаустов. По словам чиновника, сегодня занято 25% коек в больницах первой волны. С подтверждением нового штамма коронавируса в Харьковской области начали подготовку медиков. "С сегодняшнего дня... начинаются занятия для первичного, вторичного и третичного звена с особенностями предоставления помощи больным с коронавирусом с новыми штаммами. Они будут примерно неделю продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение с постковидными состояниями", – добавил Хаустов.

"Омикрон" наступает! В Киеве готовятся к скачку заболеваемости COVID-19

В Киеве прогнозируют резкий скачок заболеваемости на COVID-19 уже на этой неделе. Все из-за того, что медики начали чаще фиксировать новые случаи. Также в столице участились случаи заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон".

"Все вернулись из отпусков и отдыха. Поэтому стоит ожидать роста заболевания уже на этой неделе. От этого заболевания никто не защищен, а если человек вакцинирован, то он перенесет его в более легкой форме", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

В городе зафиксирован рост штамма "Омикрон". На прошлой неделе в референс-лабораторию отправили 30 образцов материалов больных, у которых был выявлен коронавирус.

"Результаты такие: у 20 человек был выявлен "Омикрон", а у 10 – "Дельта". То есть мы наблюдаем увеличение количества заболевания штаммом вируса "Омикрон", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Сейчас специалисты устанавливают, где пациенты могли заразиться штаммом, как они перенесли заболевание и с кем контактировали.

Статистика коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 17 января, зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни , это на 3 486 случаев больше, чем за 16 января.