Как уберечь сердце при COVID-19: дочь Амосова дала ответ

Екатерина Амосова / Фото: скриншот

Как уберечь сердце во время заболевания COVID-19 и после него? Каков порог риска инфаркта и инсульта как осложнений болезни? Данные ученых в мире разнятся. Мы пообщались с профессором Екатериной Амосовой – дочерью академика Николая Амосова, которая продолжает дело отца. Какие наставления она передает пациентам?

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Виктория Чистюхина.

"Нельзя допускать в медицину людей без души" – это лишь одна из многих цитат выдающегося врача Николая Амосова, Человека с большой буквы. Ученый лечил не только сердца, но и заглядывал в душу каждого, с кем общался. Дочь академика Екатерина Амосова продолжает дело отца.

Видео: Сегодня

Как не углубляться в собственные заболевания – совет от Николая Михайловича сейчас, как никогда, актуален. Екатерина Амосова уверена: наследие отца сегодня помогает в работе с пациентами, больными COVID-19. Если бы он дожил до нынешних времен – не паниковал бы, уверена дочь.

Подавляющее большинство функциональных расстройств с паническими атаками пройдут сами. Поэтому жизненную мудрость от отца Екатерина Николаевна применяет в своей жизни.

"[Отец] был бы против массового психоза. [Должно быть] взвешенное, спокойное отношение и к ковиду. Он предлагал вкладывать собственные силы в здоровый образ жизни. Не толстеть. Заниматься физической активностью", – говорит доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

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После того, как переболели коронавирусом, нужно быть внимательными к себе. Амосова пообщалась напрямую с украинцами благодаря проекту "Спроси у доктора", инициированного Фондом Рината Ахметова. В авторитетном мнении нуждаются особенно те, у кого имеются сердечные заболевания.

"Люди волнуются из-за повреждения сердечной мышцы во время болезни. Но это не говорит об инфаркте миокарда. И об остром миокардите. А говорит о том, что при отчетливой воспалительной реакции определенное количество клеток различных органов погибает, и это называется "острое повреждение миокарда". Но речь не идет об инфаркте. Это происходит у менее чем одного процента пациентов, перенесших ковид. А на самом деле эта цифра даже 0,5 процента. То есть оно очень редкое", – объясняет Екатерина Амосова.

Здоровое питание, питье не менее полутора литров воды в день – привычные, но очень важные советы для здорового образа жизни. Присоединяйтесь к проекту "Спроси у доктора" еженедельно. Ролики с ответами экспертов уже просмотрели более девяти миллионов раз.

"Мое участие в проекте "Спроси у доктора", проводимом по инициативе Фонда Рината Ахметова, мне кажется полезным. Это информирование людей. Я сразу откликнулась на приглашение принять в этом участие, и мне было интересно", – говорит Екатерина Амосова.

Напомним, ранее в рамках проекта "Спроси у доктора" мы рассказывали, стоит ли бояться побочных эффектов вакцины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине