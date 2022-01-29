Как удачно выбрать профессию? Советы от специалистов (видео)

От выбранной профессии зависит уровень заработной платы

Работодатели чаще всего ищут продавцов, водителей и грузчиков. А самую большую зарплату предлагают IT-специалистам, стоматологам, телеведущим – таковы данные онлайн-сервисов по трудоустройству. Как заранее выбрать востребованную профессию?

Профессия мечты

В сельской школе рядом с линией фронта дети мечтают о мирных профессиях.

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"Хочу в будущем стать психологом. С самого детства мечтала разбираться в людях", — говорит ученица константиновской школы Анастасия Железняк.

"Я хочу стать учителем младших классов. Больше всего меня тянет к этой профессии", — делится мечтой ученица константиновской школы Дарья Омелич.

Это единственная школа села Константиновка, близ Марьинки. В выпускном классе – десять учеников.

"Мы проводили несколько раз эвакуацию детей. И вообще эти дети, этот одиннадцатый класс, они были в тот момент 5-6 класс, и им было трудно это воспринять", — рассказывает учительница константиновской школы Яна Кукулевская.

Помощь от Фонда Рината Ахметова

Несмотря на многочисленные сложности прифронтовой жизни, выпускники этого заведения едут учиться в вузы Харькова, Днепра, Киева. А сделать успешный выбор будущей профессии помогает Фонд Рината Ахметова.

"Онлайн-урок Фонда Рината Ахметова по выбору своей профессии очень важен. Важно определиться со своей профессией, выбрать ее и просыпаясь, улыбаться, когда ты идешь на работу.

Школьников знакомят с популярными и востребованными направлениями. Онлайн-урок проводят звезды телевидения, спорта и сцены. Такой опыт вдохновляет многих.

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"Современный мир очень быстро меняется. Любая востребованная сегодня профессия может стать невостребованной через 10-20 лет. Поэтому вы должны быть готовы учиться на протяжении всей жизни", — говорит ведущая телеканала Украина Анна Панова.

Школьникам помогают проявить способности и дают возможность задать вопросы. 17-летний Даниил Жигайло спросил у ведущего канала Украины Алексея Суханова:

"Был ли у вас страх задавать вопросы во время интервью с известным лицом, и переживаете ли вы о том, что это лицо о вас подумает?", — спросил Даниил у телеведущего.

Алексей Суханов ответил:

"Я такой, как есть, и вы должны быть такими как есть. Ни в коей ситуации не надо подстраиваться. В том ваша ценность", — ответил Суханов.

Именно этот вопрос Даниила организаторы признали лучшим среди многих. За него школьник получает планшет.

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Всеукраинский онлайн-урок "Твоя суперпрофессия" можно посмотреть на страницах Фонда Рината Ахметова в социальных сетях. Это новый формат мотивационных встреч, проводимых с 2018-го года.

"Хотели бы выразить благодарность Фонду Рината Ахметова за организованный такой всеукраинский урок. Дети могли это посмотреть, могли на себе почувствовать, как это. Им очень понравилось", — отметила учительница Константиновской школы Яна Кукулевская.

Онлайн-урок проводят в рамках Акции "Ринат Ахметов – Детям", которая охватила около миллиона юношей и девушек.

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