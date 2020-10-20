Как ухаживать за больным COVID-19 в домашних условиях: инфографика

Центр общественного здоровья обнародовал правила ухода за пациентами с COVID-19 в домашних условиях.

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Соответствующее сообщение опубликовано на странице организации в Facebook.

Людям с легкими проявлениями заболевания врач может рекомендовать оставаться в самоизоляции. В этом случае необходимо соблюдать такие правила:

– Больного нужно разместить в хорошо проветриваемом помещении. Важно, чтобы за ним ухаживал человек, не относящийся к лицам с риском появления осложнений.

– Пациент должен быть изолирован от других членов семьи в отдельной комнате. Если же это невозможно, то необходимо придерживаться расстояния не менее одного метра от заболевшего. Исключение – кормящие грудью.

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– Ухаживающий должен надевать маску при каждом контакте с зараженным. После этого необходимо мыть руки с мылом и вытирать их одноразовыми полотенцами.

– Следует прикрывать рот и нос во время кашля или чихания салфетками. В случае их отсутствия чихать и кашлять нужно в сгиб локтя.

– ЦОЗ рекомендует использовать одноразовые медицинские перчатки для ухода и уборки. До и после использования перчаток – мыть руки. Все отходы нужно складывать в отдельном контейнере.

– Избегайте обмена зубными щетками, предметами общего пользования, постельным бельем и т.п. Использованную посуду нужно мыть с моющим средством.

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– Необходимо ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности в ближайшем окружении больного, а также ванную комнату и туалет бытовым моюще-дезинфицирующим средством. Стирать вещи пациента можно обычным мылом. Загрязненное белье запрещено встряхивать, но можно собирать в общий мешок.

– Если у члена домохозяйства возникают симптомы острой респираторной инфекции (лихорадка, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание), с ним следует обращаться как с подозрительным на инфицирование SARS-CoV-2.

/ Фото: Facebook

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Ранее в ВОЗ заявили, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше середины 2021 года.

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