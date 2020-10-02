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Как ухаживать за новорожденным котенком

2 октября, 09:00

Актуально

Советы для тех, кто хочет стать по-настоящему ответственным владельцем домашнего любимца

Каждый ответственный владелец знает, что у котят есть особые потребности. Они требуют большего внимания и тщательного ухода. И что делать, если вы подобрали новорожденного котенка? Вот что рекомендуют Royal Canin вместе с экспертами тем, кто хочет стать по-настоящему ответственным владельцем домашнего любимца.

Вместе с опытным ветеринарным врачом Анастасией Шпигуновой узнайте об особых потребностях в питании, правильном уходе и о том, как обеспечить комфортные условия проживания котенку.

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