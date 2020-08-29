Как Украина борется с COVID-19: онлайн-брифинг Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга расскажет о ситуации с коронавирусом в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 29 августа в Украине зафиксировали 2481 новый лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Всего инфекцию в стране подхватили 116 978 человек. Летальных исходов за последние сутки – 41. За пятницу выздоровели 1055 человек.

Кроме того, еще в начале августа Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. Теперь два показателя – коэффициент случаев заболеваемости и динамика роста количества больных – объедены в один: уровень новых зараженных на 100 тысяч населения за 14 дней.

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Также мы рассказывали, что в Украине запретили работу ночных клубов и "заведений общественного питания с организацией досуга" даже в зеленой зоне карантина. Эти меры введены, чтобы помешать распространению COVID-19.

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О том, как контролируют соблюдение карантинных правил в столице, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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