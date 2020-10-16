Как Украина борется с коронавирусом: онлайн-брифинг Степанова

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов дает онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в стране.

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По состоянию на утро 16 октября в Украине:

подтвердили 5992 новых случая заражения коронавирусом (287 231 с начала эпидемии);

летально за последние сутки болезнь закончилась для 106 украинцев (5408 с начала эпидемии);

вылечить от COVID-19 удалось 121 919 инфицированных (2269 – за последние сутки).

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Ранее сообщалось, что Харьков попал в "красную зону" карантина. В городе закроют кинотеатры, фитнес-центры и спортзалы, а школьников распустят на каникулы до 30 октября. Также к "красной зоне" отнесены Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Хмельницкий и Чернигов.

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В целом карантин в Украине продлили до 31 декабря.

При этом в Украине на 4,2 тысячи добровольцев испытают вакцину от коронавируса. Для исследования рассматриваются клинические центры в Киеве, Виннице, Львове и Ивано-Франковске.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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