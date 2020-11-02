Полевые госпитали и сортировка больных – интервью с Виктором Ляшко о подготовке к скачку заражений COVID-19

Каждую неделю заболеваемость на COVID-19 бьет рекорды. По самым пессимистическим прогнозам до конца года от вируса может погибнуть 20 тысяч украинцев.

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Как будет действовать Минздрав в условиях неуклонного роста числа больных на коронавирус в интервью сайту "Сегодня" рассказал Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В этом интервью Вы узнаете:

о намерениях американской компании Johnson & Johnson провести масштабные испытания вакцины от коронавируса в Украине;

о втором претенденте на вакцину украинского производства;

о переоборудовании Дворца спорта в Киеве на большой госпиталь и развертывания полевых госпиталей по Украине для больных ковид;

как часто Главный государственный санитарный врач Украины проходит тест на коронавирус;

почему препарат "Ремдесивир", который ВОЗ признала неэффективным против ковид, назначать для лечения больных в Украине;

в каком случае медицинскую помощь будут оказывать выборочно.

Все о вакцине от COVID-19 для Украины

- Недавно стало известно, что украинская вакцина прошла первую фазу доклинического исследования. В дальнейшем эта вакцина будет проходить верификацию Всемирной организации здравоохранения?

- Мы сейчас говорим не о вакцине, а о кандидате на вакцину. Пока не прошли все клинические испытания – вакцины нет.

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Да, действительно есть "доклиника" , проведенная украинскими компаниями, которая дает определенные положительные результаты, чтобы запускать процесс регистрации, производство кандидата-вакцины и проведения клинических исследований.

На встрече у президента мы говорили, что государство будет поддерживать разработку при открытости досье, публикации результатов исследований в международных научных изданиях и привлечения экспертов ВОЗ.

Есть программа ВОЗ – Solidarity, где открываются все разработки иммунобиологических препаратов, потому что проблема коронавирусной болезни – глобальная и все объединяются для поиска путей решения.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

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- Будет ли в Украине еще разрабатываться вторая вакцина? В сентябре Фонд национальных исследований выделил грант Институту биологии клеток для разработки вакцины от ковид.

- Да, это другой кандидат. Это была идея и эта идея профинансирована через государственную грант.

Сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у нее дальнейший путь развития или нет.

То есть там еще достаточно долгий путь, чтобы назвать их продуктом, который впоследствии можно будет назвать кандидатом на вакцину.

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- Американская компания Johnson & Johnson намерена провести третью фазу исследования вакцины от коронавируса в Украине. На каком сейчас этапе эти намерения?

- Да, такие договоренности велись с Государственным экспертным центром. Johnson & Johnson могут запустить испытания третьей клинической фазы в том числе и в Украине.

По имеющейся у меня информации, клиническое исследование иммунобиологических препаратов в Украине пока не зарегистрировано. Перед тем, как его проводить нужно подать в Государственный экспертный центр досье.

Там оценивают дизайн этого проекта, все подходы и только после этого допускают на клиническое исследование на определенных клинических базах, которые определяются Государственным экспертным центром совместно с заказчиком.

- Но в целом эта компания может зайти для исследования своей вакцины?

- Такое возможно, но пока исследование не проводится. В Украине есть проблема – у нас достаточно редко проводятся испытания именно вакцин. Это связано с тем, что у нас потеряно производство иммунобиологических препаратов.

- Украина присоединилась к фонду COVAX. Предусматривает ли это, что Украина должна предоставить базу для тестирования вакцин, или сделать свой вклад в фонд, если производит свою вакцину?

- Для чего создан COVAX? ВОЗ выступает за равный доступ услуг в системе здравоохранения.

Есть огромное количество стран с различной экономической ситуацией. Если будут только рыночные отношения в вопросах вакцины, то богатые стране получат больше вакцины. Бедные страны – не получат вообще.

Поэтому объединили большое количество стран, определили пул средств, чтобы обеспечить вакцинами страны минимум на 20% населения.

Если мы говорим про Украину, то мы получим вакцину для 8 млн человек. Это могут быть 8 млн или 16 млн доз, в зависимости сколько раз нужно вводить вакцину.

COVAX поделили страны на несколько групп. Есть группа из 92 стран со слабым экономическим развитием. В этой группе тоже выделяют несколько групп стран: те, которые получат вакцину абсолютно бесплатно и те, которые заплатят ниже рыночной цены.

Предварительно говорят, что цена вакцины, которая будет реализована через COVAX – 1-2 доллара. Украина в этом списке из 92 стран. Если нам нужно будет доплачивать за вакцину, то для 8 млн человек – это около 1 млрд грн.

Это значительно ниже, чем цены у производителей, с которыми Украина ведет прямые переговоры для дополнительных поставок.

О карантине в "красных" зонах, полевых госпиталях и "Ремдесивире"

- Сейчас все больше красных зон, но после их введения местные органы власти сразу вводят смягчения: разрешают работу общественного транспорта, ТРЦ, кинотеатров. По сути, в этих регионах так же как и в других, только мест в больницах меньше.

- Есть четыре уровня эпидемической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный.

Зеленый, желтый, оранжевый – работают полностью. Переход с уровня на уровень и ограничения не обсуждаются.

В красном уровне есть 10 сфер с ограничениями. В постановлении четко сказано, что эти ограничения избираются совместно органами местного самоуправления, а Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поддерживает, или не поддерживает.

На последнем заседании Комиссии были предложения, пока исключить из ограничений транспорт. На это были объективные причины – людям нужно было передвигаться, чтобы обеспечить бесперебойный процесс местных выборов.

Далее было предложение изъять кинотеатры, поскольку появились новые данные: если в кинотеатре 50% заполненности мест, то риск инфицирования минимален при соблюдении всех норм.

Был вопрос школ – на некоторых территориях дети ушли на каникулы, на некоторых нет.

Был вопрос с ресторанами. Города, в которых ситуация не критическая, попросили, чтобы рестораны работали не в 22 часов, а в 20-й.

Комиссия ТЭБ и ЧС пошла на уступки, чтобы посмотреть, как это будут соблюдать и будет ли продолжаться рост заболеваемости или нет. Местные власти не смягчают, а просят об ослаблении, которые рассматриваются на национальном уровне.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

- Это не аукнется потом в скачке заболеваемости?

- Вопрос в том, что все нужно оценивать и мы дали неделю времени.

Если будет стремительная динамика увеличения случаев, то вернем ограничения назад. Если увидим стабилизацию процесса, и что ограничения работают, то такие ограничения имеют право на жизнь.

- Есть данные, что уже 12 больниц Киева заполнены на 90% и более, а свободных коек осталось 768 ... (по состоянию на 26.10.20).

- Вот состоянию на 27 октября: есть 2806 коек, из них заняты 1856 больными ковид и 178 с подозрением. Всего процент занятости 76%. То есть еще в запасе у нас 24% коек.

Плюс, мы дополнительно привлекаем больнице "Укрзализныци" в Киеве. Готовится переформатирования некоторых многопрофильных больниц полностью под оказание помощи больным с ковид, а все остальные пациенты с соматическими болезнями будут направляться в институты Академии медицинских наук.

Мы планировали подключить Академию медицинских наук для оказания помощи больным ковид, но в результате объездов, оценки состояния и общение – решили отдавать больных с инсультом, с ургентными хирургическими вмешательствами в профильные институты.

Но нужно понимать, что система здравоохранения не безгранична и ключевым должно быть соблюдение санитарных норм.

- Если Киев окажется в красной зоне, то метро и общественный транспорт прекращает работу?

- Если мы говорим о красном уровне эпидемической опасности, то там два пункта, которые касаются общественного транспорта.

Первый – ограничение работы общественного транспорта. Второй – запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт.

Маршруты, которые едут из Киева также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается.

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/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

- Ранее шла речь, чтобы Дворец спорта и выставочные центры превратить в госпиталь. Эта идея еще рассматривается?

- Да, уже есть предварительные сметы, которые дорабатываются. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "Медицинские закупки", чтобы они проанализировали цены и запускаем постановление, которым выделим на это средства и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта.

- Интересует еще, что за полевые госпитали собираются разворачивать, особенно, как они будут работать в зимний период?

- Это госпитали, которые должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия.

То есть, это большие площади, на которых дополнительно разворачиваются койки таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койкоместам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала.

- А вот на такие большие площади является дополнительное оборудование, врачи?

- На данный конкретный момент – нет. Но в настоящее время мы знаем количество этого оборудования, существуют табели оснащения. Мы знаем сколько оборудования на рынке, как его купить и поставить.

Вопрос не столько в оборудовании, сколько в обеспечении медицинским персоналом. С увеличением количества медицинских кроватей проблема увеличения количества медицинского персонала не решится сама собой, ведь врач – это профессия, которой обучаются годами.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

- Не могу не спросить о "Ремдесивире". Он будет назначаться ковидним больным ?

- Да. Он в протоколе лечения, который утвержден Министерством здравоохранения. Уже проведены закупки и предоставлено разрешение Минздрава на его ввоз. На данный момент он не будет передаваться в аптеки, а будет распределен в больницах и назначаться по показаниям под контролем врача.

После заявления Всемирной организации здравоохранения, через два дня препарат зарегистрирован FDA в США, как первый препарат, который имеет специфическое действие против коронавирусной болезни.

Далее я комментировать не могу, поскольку не являюсь инфекционистом или клиницистом. Препарат в протоколе лечения, закупка состоялась, а его эффективность оценивают другие специалисты.

Справка. Препарат "Ремдесивир" "почти не влияет" на риск умереть из-за осложнений COVID-19 и помогает быстрее выздороветь. Всемирная организация здравоохранения опубликовала соответствующий отчет об исследовании этих лекарств. Через несколько дней Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на основе собственных исследований решили включить "Ремдесивир" как лекарство от коронавирусной болезни. Задолго до отчета ВОЗ США выкупили 90% произведенных запасов препарата. Читайте больше в материале Почему "Ремдесивир" считали лекарством от COVID-19, а теперь признали неэффективным?

Как Виктор Ляшко сам тестируется на коронавирус и каким образом Минздрав обеспечит более 1 млн тестирований в месяц

- Как часто Вы лично проходите тестирование на ковид?

- Только один раз делал тест.

- Результат был отрицательный или положительный?

- Отрицательный. Дело в том, что не было такого, чтобы мне звонили эпидемиологи и сообщали, что я – контактный. Однажды было подозрение у человека, с которым имел контакт, и сдавал тест.

Приехала мобильная бригада в Министерство и мы сдали тест, параллельно сдали ИФА-тест. Антител не выявили и ПЦР-тест был отрицательный.

В дальнейшем оснований для сдачи ПЦР-теста у меня не было. То есть, у меня не было симптомов коронавирусной болезни и эпидемиологи не объявляли, что я был в контакте с больным коронавирус более 15 минут без средств индивидуальной защиты.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

- Почему в лабораториях до сих пор так много остатков образцов собирается каждый день? Вот по данным Центра общественного здоровья, на 25 октября было проведено около 27 000 тестов, еще столько же указаны как необработанные. Это продолжается с августа.

- Здесь нужно объяснить:

Чтобы уменьшить нагрузку на лаборатории надо соблюдать санитарные нормы. Чем меньше будем инфицироваться, тем меньше будет оснований сдавать образцы для исследования. Когда мы говорим о количестве исследований, то мы должны смотреть на это в динамике. В марте мы могли проводить лишь 200 исследований в сутки, в июне – более 16 000, в октябре – 41 430 исследований в сутки (по состоянию на 24 октября).

Что можем обещать? Что будем делать 50 тысяч исследований в сутки в ноябре и дойдем до 75 тысяч к концу года исключительно методом полимеразной цепной реакции. Для этого покупаем автоматическое оборудование для лабораторий, которое уменьшает нагрузку на врачей-лаборантов. Увеличиваем мощности путем внедрения автоматических систем.

Нашей задачей на начало эпидемии было оснастить лаборатории хотя бы тест-системами, реактивами, амплификаторами и полуавтоматическими станциями или оборудованием для ручной екстрации.

Сейчас параллельно с этим мы развиваем сеть лабораторий при больницах. Ранее в больницах не было лабораторий, которые могли бы делать тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР). Сейчас количество таких больниц увеличивается. Дополнительно собрано потребность еще в 200 млн, куда входят амплификаторы и станции для выделения РНК. Это позволит увеличить количество исследований

По остаткам. На 26 октября в 12 областях не было вообще остатков, там работают "сегодня на сегодня". В то же время, проблема в Харькове, Сумах, Донецкой и Одесской областях, а также в Киеве. Чтобы решить данный вопрос, прежде чем будет модернизированное оборудование, мы позволили гослаборатории контактировать частные лаборатории.

Кроме того, сейчас продолжаются закупки 800 тысяч экспресс тестов на антиген и в ближайшее время состоится дополнительно закупка экспресс-тестов на сумму 80 млн гривен, также параллельно просим правительство выделить средства на обеспечение 1 млн экспресс-тестов в месяц.

Надеемся именно на этот вид диагностики – ведь он может быть приравнен по достоверности к ПЦР тестам, однако не требует лабораторного оборудования и высокоспециализированных навыков и может быть проведен быстро и непосредственно на месте проведения консультации семейным врачом или мобильной бригадой.

- По факту мы видим, что уменьшается количество тестов на один выявленный случай. Есть регионы, где, кажется, на каждые два ПЦР-тесты обнаруживают одного больногоТо есть оказываются лишь очевидные больные, а контакте или бессимптомные – нет.

- В среднем на уровне страны так называемый коэффициент обнаружения – то есть доля позитивных всех проведенных исследований, стабилен уже в течение последних 3 недель и колеблется в пределах 18-19 процентов.

Так, в отдельных регионах были колебания и более 30%. В первую очередь, это связано с четкими критериями тестирования и приоритетности исследований – мы тестируем первую лиц с подозрением, лиц, больных пневмонией и близких контактных.

На самом деле, подобная динамика отслеживается и в других странах Европы, которые находятся в активной фазе развития эпидемии. В Чехии этот показатель составляет более 31%, в Польше и Бельгии также выше, чем в Украине – 21% на уровне страны.

Справка. Количество ПЦР-тестов, которая расходуется на одного нового инфицированного в Украине, составляет в среднем 5.2 (в течение недели 16-22 октября), что соответствует проценту обнаружения 19.1% для Украины в целом. Всемирная организация здравоохранения считает, что максимальный процент положительных тестов должен составлять 4%. Если показатель низкий, например 1%, то это означает, что из ста протестированных людей в одной обнаружили коронавирус. То есть тестируется большое число людей. Если процент большой, то это показывает, что тестирование неэффективно, тестируются преимущественно явно больные.

О предстоящей зиме и возможной санитарной сортировки больных

- Как Украина пройдет эту зиму? Каковы эпидемиологические прогнозы?

- Зима будет тяжелой и об этом свидетельствует динамика, которую мы имеем. Особенно вызывает беспокойство динамика заболеваемости в европейских странах. Например, Франция, где фиксируют 50 тысяч случаев в день.

Если такие тенденции будут продолжаться и не будет пиковой нагрузки, после которого идет спад или плато, то мы увидим до какого уровня будет подниматься количество больных.

Карантинные мероприятия в начале весны позволили растянуть заболеваемость во времени и у нас не было проседания количества случаев, мы держались определенный промежуток времени. Когда все вернулись из отпусков, начался учебный процесс – изменилось социальная среда, в которой люди были три летних месяца, то все это дало прирост количества случаев коронавирусной болезни.

Это еще раз подтверждает, что вирус коварен и не прогнозируем.

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

- Министерство рассматривает сценарий, по которому может быть 20 тыс. больных в сутки. Что будет в таком случае?

- Да, мы рассматриваем такой сценарий. Наша задача готовиться к самым пессимистическим сценариям. Когда мы говорим, что вышли на цифры 6-7 тысяч в сутки, то уже стоит вопрос перепрофилирования системы здравоохранения с предотвращения к уменьшению смертности.

- Кому санитарное сортировки предоставляет приоритет в медицинской помощи – сложным больным, или...

- Давайте так: мы будем делать все возможное, чтобы алгоритмы санитарной сортировки не нужно было вводить и публиковать.

Сейчас система здравоохранения оказывает медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается: ковид, инфаркт, инсульт и т.д.

Да, есть определенные сложности и они будут, потому что мы работаем при непредсказуемой эпидемии. Требовать от системы, которой не было до эпидемии, работы на уровне США или Франции – будет дерзостью. Это касается тех заявлений, которые звучат от экспертов и политиков. Только соблюдение санитарных норм может сдержать дальнейшее распространение эпидемии.

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