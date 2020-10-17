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Как Украина противостоит коронавирусу: онлайн-брифинг Минздрава

17 октября, 09:22

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Эпидемия продолжает уносить жизни украинцев

Коронавирусная инфекция не сбавляет темпов распространения в Украине. Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.

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По состоянию на утро 17 октября в Украине:

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  • подтвердили 6410 новых случаев заражения коронавирусом (293 641 с начала эпидемии);
  • летально за последние сутки болезнь закончилась для 109 украинцев (5517 с начала эпидемии);
  • вылечить от COVID-19 удалось 124 113 инфицированных (2194 – за последние сутки).

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткого карантина в стране не будет, а сдерживать распространение коронавирусной инфекции намерены различными ограничительными мерами.

Также напомним, что в целом карантин в Украине продлили до 31 декабря. Подробнее об этом – в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия Украина инфекция коронавирус брифинг Максим Степанов
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