Как Украина противостоит коронавирусу: Степанов проводит онлайн-брифинг

Министр здравоохранения Максим Степанов проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.
Напомним, по состоянию на утро 7 сентября в Украине зафиксировали 2174 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заболели 138 068 человек. Летальных исходов за последние сутки – 31. За воскресенье выздоровели 379 человек.
Также мы сообщали, что Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус. Теперь в случае выявления первых симптомов инфицирования необходимо обратиться к своему семейному врачу. Тот проконсультирует пациента по телефону, оценит его состояние и определит, есть ли необходимость в госпитализации и осмотре.
Кроме того, ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что сейчас Украина живет в условиях адаптивного карантина, и даже если в стране будут каждый день фиксировать 3000-3500 новых пациентов с коронавирусом, ничего страшного не произойдет. Он считает, что украинские медики научились лечить COVID-19.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк