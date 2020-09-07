Как Украина противостоит коронавирусу: Степанов проводит онлайн-брифинг

В стране каждый день фиксируют более 2 000 новых заражений

Министр здравоохранения Максим Степанов проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 7 сентября в Украине зафиксировали 2174 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заболели 138 068 человек. Летальных исходов за последние сутки – 31. За воскресенье выздоровели 379 человек.

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Также мы сообщали, что Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус. Теперь в случае выявления первых симптомов инфицирования необходимо обратиться к своему семейному врачу. Тот проконсультирует пациента по телефону, оценит его состояние и определит, есть ли необходимость в госпитализации и осмотре.

Кроме того, ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что сейчас Украина живет в условиях адаптивного карантина, и даже если в стране будут каждый день фиксировать 3000-3500 новых пациентов с коронавирусом, ничего страшного не произойдет. Он считает, что украинские медики научились лечить COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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