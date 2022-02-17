Как украинцам с оккупированных территорий вакцинироваться против COVID-19? Рассказываем

Прививки можно получить в любом центре вакцинации на подконтрольных Украине территориях

Вакцинация жителей Крыма и Донбасса доступна на подконтрольных Украине территориях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, а также Крыма, могут вакцинироваться против COVID-19 на подконтрольных Украине территориях.

Об этом напомнили в пресс-службе Минздрава.

Реклама

Где сделать прививку

Вакцинироваться можно в любом пункте прививки и в центре массовой вакцинации.

Получить прививку можно в пунктах и центрах вакцинации, расположенных в пунктах въезда-выезда через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях и через админграницу в Херсонской области или недалеко от них. Их список можно найти по ссылке.

Как записаться на прививку

Запись в такие пункты происходит:

Реклама

или через контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 – 0 800 60 20 19. Оператору необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что он временно оккупирован), указать данные и выбрать удобное время и место проведения прививки;

или с помощью чата на сайте Минздрава.

Что делать, если отказали в вакцинации

Если жителям оккупированных территорий отказали в проведении вакцинации против COVID-19, нужно обратиться с жалобой в департамент здравоохранения региона или в контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 по телефону 0 800 60 20 19.

Ранее мы писали: