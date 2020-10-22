Как украинцы относятся к всенародному опросу Зеленского – соцопрос

Украинцы все больше интересуются всенародным опросом президента Владимира Зеленского, который назначен на 25 октября.

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Об этом свидетельствуют данные группы "Рейтинг".

70% респондентов знают о проведении опроса в день местных выборов, а 29% заявили, что в первый раз слышат об этом. За последнюю неделю информированность об опросе выросла на 10%.

Отмечается, что больше всего осведомлены о инициативе главы государства жители областных центров и Киева, в частности, старшее население, сторонники партий "Сила и честь", "Европейская солидарность" и "Свобода".

Идею опроса одобряют 43% опрошенных украинцев, 30% относится нейтрально, 25% – отрицательно. Сторонниками опроса являются в большинстве молодые люди и избиратели партии "Слуга народа". Хуже относятся к идее президента жители Киева и Западной Украины, старшее население, избиратели партии "ЕС".

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63% респондентов назвали всенародный опрос законным, 23% имеют противоположное мнение.

Соцопрос проводился 20 и 21 октября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошены 4 тыс. человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не более 1,5%.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" сначала ожидали, что президент Владимир Зеленский сам оплатит опрос украинцев 25 октября. Однако, как оказалось, его профинансирует президентская партия.

Также мы писали о том, что глава Нацполиции Игорь Клименко заявил о возможных попытках срыва опроса главы государства.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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