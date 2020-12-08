Как Украине получить вакцину от COVID-19: названы условия

Украина получит 8 миллионов доз вакцины, но в три этапа

Украина уже подала первую часть заявки на вакцину от COVID-19, однако для этого необходимо было соответствовать определенным условиям COVAX (механизм распределения вакцины между странами). И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что нужно для закупки вакцины.

Реклама

По его словам, поставка 8 миллионов доз вакцины от коронавируса будет проходить в три этапа: сначала 3%, потом – 20%, затем – остальные дозы.

"Точных графиков поставки еще нет, однако по предварительной информации, которую мы получили от COVAX, будет происходить частичная поставка вакцины и первая партия должна быть на уровне 3% от 8 млн доз. Если страна демонстрирует адекватность своих внутренних механизмов, срабатывание всех звеньев процесса по холодовой цепи, по логистике, по поставке, то в таком случае COVAX будет дополнительно добавлять количество", – заявил Кузин.

Главные условия COVAX для заявки стран на вакцину:

создание общенационального плана обеспечения вакцинации (определение приоритетных категорий людей для вакцинации , логистические маршруты доставки вакцины);

, логистические маршруты доставки вакцины); определенные требования к холодильному оборудованию по обеспечению необходимой для вакцины температуры (например, для Pfizer/BioNTech нужен холод -70).

В то же время и.о. директора ЦОЗ заверил, что холодильного оборудования в Украине хватает как на национальном, так и на региональном уровне, поэтому COVAX может предоставить сейчас до 8 млн доз.

"То, что мы видим из имеющегося холодильного оборудования, то суммарно сейчас мощность составляет около 18 млн доз", – резюмировал Кузин.

Как сообщали новости "Сегодня", также Игорь Кузин рассказывал, сколько украинцев в месяц смогут вакцинировать от COVID-19.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама