Українська
$ 28,24
34,26
  1. Последние новости Украины

Как Украине получить вакцину от COVID-19: названы условия

8 декабря, 16:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина получит 8 миллионов доз вакцины, но в три этапа

Украина уже подала первую часть заявки на вакцину от COVID-19, однако для этого необходимо было соответствовать определенным условиям COVAX (механизм распределения вакцины между странами). И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что нужно для закупки вакцины.

Реклама

По его словам, поставка 8 миллионов доз вакцины от коронавируса будет проходить в три этапа: сначала 3%, потом – 20%, затем – остальные дозы.

"Точных графиков поставки еще нет, однако по предварительной информации, которую мы получили от COVAX, будет происходить частичная поставка вакцины и первая партия должна быть на уровне 3% от 8 млн доз. Если страна демонстрирует адекватность своих внутренних механизмов, срабатывание всех звеньев процесса по холодовой цепи, по логистике, по поставке, то в таком случае COVAX будет дополнительно добавлять количество", – заявил Кузин.

Главные условия COVAX для заявки стран на вакцину:

В то же время и.о. директора ЦОЗ заверил, что холодильного оборудования в Украине хватает как на национальном, так и на региональном уровне, поэтому COVAX может предоставить сейчас до 8 млн доз.

"То, что мы видим из имеющегося холодильного оборудования, то суммарно сейчас мощность составляет около 18 млн доз", – резюмировал Кузин.

Как сообщали новости "Сегодня", также Игорь Кузин рассказывал, сколько украинцев в месяц смогут вакцинировать от COVID-19.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцина кузин коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдауна
Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдаунаУкраина
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорий
Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорийЭкономика
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФ
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина
Почему локдаун нужен именно в январе. В Кабмине назвали причину
Почему локдаун нужен именно в январе. В Кабмине назвали причинуУкраина
В СНБО рассказали, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19
В СНБО рассказали, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять