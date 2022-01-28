Как усилить иммунитет во время пандемии COVID-19? Рекомендации врача

Врач-иммунолог предоставила рекомендации, как защититься от COVID-19 и усилить иммунитет. Отметим, что коронавирусом можно заболеть повторно, поэтому лучше вакцинироваться и соблюдать карантинные правила.
Галина Курилов врач-иммунолог КНП "Прикарпатский клинический онкоцентр", кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета поделилась советами с "Коронавирус_инфо".
Как защититься от COVID-19:
Далее по теме
- получите полный курс прививки и бустерную дозу. В случае ослабленного из-за тяжелых заболеваний иммунитета — дополнительную дозу;
- используйте защитные маски или респираторы;
- тщательно мойте руки и используйте антисептики;
- обязательно соблюдайте социальную дистанцию и избегайте скопления людей, учитывая особенности штамма "Омикрон".
Что усиливает иммунитет:
- витамин D;
- препараты цинка;
- витамин С;
- закаливание;
- прогулки на открытом воздухе;
- физические упражнения;
- избегание стрессов.
Врач добавила, что консультация с семейным врачом перед приемом любых витаминов и препаратов является обязательной.
Вакцинация и риск госпитализации
В прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 января – 8 февраля 2022 года отметили, что, "несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма "Омикрон", ее уровень после вакцинации относительно госпитализаций составляет 75%".
"Следовательно, используемые в Украине вакцины сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни", – говорится в прогнозе.