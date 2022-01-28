Как усилить иммунитет во время пандемии COVID-19? Рекомендации врача

Вакцины, которые используют в Украине от коронавируса, сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни

Чтобы физически и ментально выстоять во времена пандемии коронавируса, нужно иметь крепкую иммунную систему / Фото: Коллаж: Сегодня

Врач-иммунолог предоставила рекомендации, как защититься от COVID-19 и усилить иммунитет. Отметим, что коронавирусом можно заболеть повторно, поэтому лучше вакцинироваться и соблюдать карантинные правила.

Галина Курилов врач-иммунолог КНП "Прикарпатский клинический онкоцентр", кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета поделилась советами с "Коронавирус_инфо".

Реклама

Как защититься от COVID-19:

получите полный курс прививки и бустерную дозу. В случае ослабленного из-за тяжелых заболеваний иммунитета — дополнительную дозу;

используйте защитные маски или респираторы;

тщательно мойте руки и используйте антисептики;

обязательно соблюдайте социальную дистанцию ​​и избегайте скопления людей, учитывая особенности штамма "Омикрон".

Что усиливает иммунитет:

витамин D;

препараты цинка;

витамин С;

закаливание;

прогулки на открытом воздухе;

физические упражнения;

избегание стрессов.

Врач добавила, что консультация с семейным врачом перед приемом любых витаминов и препаратов является обязательной.

Реклама

Вакцинация и риск госпитализации

В прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 января – 8 февраля 2022 года отметили, что, "несмотря на снижение вакцинной защиты на фоне распространения штамма "Омикрон", ее уровень после вакцинации относительно госпитализаций составляет 75%".

"Следовательно, используемые в Украине вакцины сохраняют сильную защиту против тяжелого течения болезни", – говорится в прогнозе.

Ранее мы писали: