Українська
$ 28
33,64
  1. Последние новости Украины

Как увеличить скорость мобильного интернета – советы Vodafone

4 февраля, 13:09

Актуально

Vodafone проанализировал все факторы, влияющие на скорость передачи данных, и подготовил советы, которые помогут пользователям разогнать скорость своего мобильного интернета до максимума

Причины, влияющие на скорость мобильного интернета, можно разделить на три вида: факторы, зависящие от контент-провайдера, от оператора и от самого пользователя.

От чего зависит скорость на стороне пользователя

1. Наличие USIM-карты, которая, в отличие от старой SIM, обеспечивает поддержку 4G технологии.

Как повлиять: готовность к 4G клиенты Vodafone могут самостоятельно и бесплатно проверить с помощью единого USSD-запроса – нужно просто набрать *222# и нажать кнопку вызова. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. Абоненты предоплаты могут заменить карту самостоятельно, купив соответствующий стартовый пакет, а также 4G смартфон в интернет-магазине Vodafone и получить покупку в ближайшем магазине или заказать адресную доставку либо доставку в отделение Новой Почты.

2. Модель смартфона – разные устройства позволяют достигать разных скоростей. Если устройство поддерживает технологию сети, которая позволяет увеличивать скорость интернета, устройство будет выдавать большую скорость.

Как повлиять: при выборе смартфона обращайте внимание на такую характеристику как поддерживаемые технологии связи и категория терминала (UE category), т.к. от этого зависит способность терминала поддерживать агрегацию частот и несколько потоков информации одновременно, что напрямую влияет на скорость передачи информации.

Также для максимальной скорости необходимо, чтобы телефон поддерживал частоты, доступные в Украине: Band 3 (LTE 1800), Band 7 (LTE 2600), Band 8 (LTE 900).

3. Местонахождение – удаленность пользователя от ближайшей базовой станции обратно пропорционально влияет на скорость мобильного интернета.

От чего зависит скорость на стороне контент-провайдера

1. Расстояние от вашего устройства до сервера, на котором находится контент, которым вы пользуетесь в данный момент. Если контент находится на международном сервере, то скорость первого доступа к нему будет ниже, поскольку сигналу придется проходить по транспортному пути вплоть до другого континента. Чтобы избежать большой задержки в передаче контента, часто крупные компании размещают локальные серверы в стране. Так, при первом доступе к контенту он загружается на локальный сервер, обеспечивая простой и быстрый доступ для пользователя.

2. Браузер также может влиять на качество пользования.

Как повлиять: убедитесь, что используете самую новую версию браузера. Кроме того, большое количество открытых страниц в браузере на смартфоне, а также одновременная загрузка множества файлов снижают скорость интернета у пользователя.

3. Установленные провайдером сервисы ограничения на скорость загрузки данных.

4. Оптимизация скорости загрузки веб-страниц.

Как повлиять: ряд браузеров предлагают установить надстройки, позволяющие оптимизировать страницы и ускорить работу. Ускорить работу браузера также можно, удалив ненужные расширения и установив блокировку ненужных пользователю сценариев, таких как реклама, сценарий отслеживания.

От чего зависит скорость на стороне оператора

Во втором полугодии 2020 года сеть Vodafone продемонстрировала самую высокую скорость мобильного интернета в Украине согласно результатам независимого исследования Ookla. Какие технологии, настройки и фичи применяет Vodafone в Украине:

  1. Ширина спектра – чем шире полоса частот, задействованная под конкретную технологию, тем выше скорость передачи данных и тем большему количеству пользователей оператор может обеспечить высокую скорость интернета. Vodafone использует технологии так называемого "дышащего" спектра – Cloud Air, когда абоненты могут использовать один и тот же частотный ресурс для разных сервисов и разных технологий. Такое перераспределение ресурсов на сети происходит за миллисекунды. Благодаря этому оператор может гибко увеличивать полосу пропускания, в которой работает тот или иной сервис.
  2. Дополнительные фичи – за счет использования высоких порядков технологии MIMO, Vodafone достигает более высокой абонентской скорости. Оператор также внедряет агрегацию между разными диапазонами частот и гибко распределяет абонентов с разным профилем потребления в пределах диапазона, необходимого и достаточного для такого потребления.
  3. Оптимизация настроек сети – работа на качество конечного пользователя. Vodafone улучшает клиентский сервис и использует показатели Quality of servce, благодаря чему удается достигать низких задержек в сети для конкретных типов сервисов.
  4. Качество телеком-оборудования, которое использует оператор.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

технологии интернет мобильный интернет Vodafone 4G
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разумков объяснил, почему не голосовал за выключение телеканалов
Разумков объяснил, почему не голосовал за выключение телеканаловВласть
Доллар на межбанке добрался до психологической отметки
Доллар на межбанке добрался до психологической отметкиФинансы
Фракция
Фракция "Слуга народа" блокировала трибуну в РадеВласть
Доллар прекратил падать, евро стал еще дешевле: курс валют НБУ
Доллар прекратил падать, евро стал еще дешевле: курс валют НБУФинансы
"Пошли корову трахнем..." – Гордон объяснил Егоровой и Крюковой санкции против ТВВласть
Зарплаты украинцев выросли до невиданных сумм: где платят больше
Зарплаты украинцев выросли до невиданных сумм: где платят большеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять