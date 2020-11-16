Как узнать, достаточно ли в крови кислорода: онлайн-проект "Спроси у доктора"

95% и выше. Такие данные на пульсоксиметре означают, что уровень насыщенности вашей крови кислородом – в норме. А это – один из основных показателей, которым руководствуются врачи при госпитализации пациентов с COVID-19. "Сегодня" расскажут подробнее о приборе и о том, как им правильно пользоваться.

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Отделение пульмонологии Киевской больницы №17 еще летом превратилось в инфекционное. С тех пор здесь принимают пациентов с осложнениями вследствие коронавирусной инфекции.

Заведующая отделением Светлана Гук и сама уже дважды переболела COVID-19.

"Вот этот один из главных симптомов – "Вы знаете, мне нечем дышать", а сатурация нормальная – он мне знаком. Я знаю, что это есть. Мне проще понять и на одной волне находиться с пациентом. А это очень ценно", – отмечает заведующая первого инфекционного отделения Киевской клинической больницы № 17 Светлана Гук.

Видео: Сегодня

Сатурация, то есть насыщенность крови кислородом, – один из основных показателей, за которым необходимо следить в случае заболевания, чтобы не пропустить возможных осложнений. Поможет в этом – пульсоксиметр.

"Очень важно, чтобы были свежие батарейки. Меряем мы обычно на безымянном пальчике или мизинчике. Это не сильно принципиально. Но часто бывает, что кожа на указательном пальчике более грубая – это может влиять", – объясняет врач.

Также ошибочный результат можно получить, если есть маникюр с гель-лаком. Или просто у вас – холодные пальцы.

"Дальше все очень просто – вы одеваете пульсоксиметр и нажимаете кнопку. И выжидаете какое-то время, пока он подсчитывает свои показатели. И даже после того, как появились цифры, не спешите его снимать. Подержите 15 секунд. Вот у доктора – сатурация 98%. Таких мы в больницу не берем", – говорит Светлана Гук.

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Иметь пульсоксиметр дома – неплохо, говорит врач. Это позволит отличить панику от реальных симптомов.

Во время онлайн-трансляции в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора" Светлана Гук отвечает еще на десятки разных вопросов. И успокаивает: не надо недооценивать организм человека, мы вполне способны преодолеть вирус.

"Он для нас новый. Он нас всех поразил во всех отношениях: и психологически, и физически. Но мы тоже не лыком шиты. Организм как бы адаптируется. Если бы у нас не было способности адаптироваться к внешним неблагоприятным факторам – да мы бы вымерли уже давно. Поверьте в себя!" – говорит доктор.

К новому проекту Фонд привлекает ведущих врачей, экспертов Министерства здравоохранения Украины.

"У Фонда Рината Ахметова возникла идея реализовать проект "Спроси у доктора" именно потому, что мы, анализируя информационное поле, видим, как много вопросов у людей и как много неточной, недостоверной информации, как лечить эту новую болезнь – COVID-19", – заявляет директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

Онлайн-встречу со Светланой Гук уже посмотрели более шести тысяч человек. Во время трансляции доктор ответила на 50 вопросов.

"Если есть такая возможность, говорить для большого количества людей, и они услышат ответы на свои вопросы, и будут знать, как действовать в такой ситуации, – это большое дело! Проекты, которые ориентированы на информирование населения, – это очень хорошо!" – считает заведующая первого инфекционного отделения киевской клинической больницы № 17 Светлана Гук.

Ранее в рамках проекта "Спроси у доктора" врач-анестезиолог рассказал о том, в каких случаях не нужно делать второй ПЦР-тест.

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"Сегодня" сообщали, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, — самая известная благотворительная организация в Украине.

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