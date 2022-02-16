Как в городах Украины празднуют День единения: фото, видео (обновляется)

Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил новый государственный праздник

Сегодня в стране отмечают День единения / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечают новый государственный праздник – День единения. Во всех городах страны проходят марши, а также на многих зданиях появился государственный флаг.

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, как проходит праздник в городах Украины.

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Харьков

В городе на марш вышли несколько десятков горожан, которые взяли с собой флаги. Также возле флагштока дети исполнили гимн Украины.

Как проходит День единения в Харькове. Фото: Анна Бровко

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Как проходит День единения в Харькове. Фото: Анна Бровко

Как проходит День единения в Харькове. Фото: Анна Бровко

Киев

В Киеве флаг Украины появился на многих зданиях города. Также на НСК "Олимпийский" развернули самый большой в столице украинский флаг. Он длиной 200 метров. Около 1000 участников дважды прошли по кругу поля, держались за сине-желтый флаг, а потом исполнили гимн Украины.

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Как проходит День единения в Киеве. Фото: "Сегодня"

Как проходит День единения в Киеве. Фото: "Сегодня"

Как проходит День единения в Киеве. Фото: "Киев Сейчас"

День единения

Вечером 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом учредил новый государственный праздник – День единения. Он будет отмечаться ежегодно 16 февраля.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание: объявить 16 февраля 2022 г. Днем единения", – говорится в указе.

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