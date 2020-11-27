Как в провинции получать зарплаты на киевском уровне: спецрепортаж "По следам децентрализации"

Программа вышла в эфир 26 ноября, в 23:20

На телеканале "Украина" вышел специальный репортаж-расследование "По следам децентрализации ".

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Эта программа посвящена одной из главных реформ, которая была начата в Украине.

Авторы передачи выясняли: как получать достойную зарплату, живя в маленьком селе? Что улучшила реформа децентрализации в жизни простых украинцев?

В программе выступили, в частности, политологи Владимир Фесенко и Валентин Гладких, другие известные эксперты, представители громад в разных регионах Украины.

Что удалось узнать журналистам? Смотрите полный выпуск специального репортажа-расследования "По следам децентрализации ".

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Специальный сенсационный спецрепортаж освещает различные темы, интересующие украинского телезрителя.

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что Болгария, которая сначала выразила свое недовольство административно-территориальной реформой в Украине, в итоге высоко оценила ее реализацию.

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Как сообщила болгарский министр иностранных дел Екатерина Захариева, в Софии рады, что болгарская община была объединена в одном Болградском районе Одесской области. Она выразила благодарность украинскому правительству и, в частности, министерству иностранных дел Украины.

"Сегодня" также писали о том, что Верховная Рада 238 голосами приняла в первом чтении законопроект о ликвидации старых районов и создании новых. Ранее законопроект был утвержден Кабмином.

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