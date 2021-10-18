Как в Украине будут проверять COVID-сертификаты – инструкция полицейских

В Украине разработали программное обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов о вакцинациис "Дії" и бумажных вариантов. Документы будут проверять по QR-кодам.
Об этом сообщает МВД.
Подробности
Проверять сертификаты о вакцинации с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины.
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"Проверять документы будут в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни – во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", – сказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
Что должно быть в сертификате о вакцинации
В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.
"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", – рассказал Алексей Билошицкий.
Что грозит за подделку документов
За изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание – от штрафа в 17 000 гривен до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание – от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.
Какие правила введут?
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
В Киевской ОГА подчеркнули, что эти правила не будут касаться несовершеннолетних:
- детям до 18 лет не нужно предъявлять справки и сертификаты для проезда;
- дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.