Военный оркестр и шины под ОГА. Как в Украине отмечают День Достоинства и Свободы (обновляется)

В украинских городах отмечают День Достоинства и Свободы – люди чтят память погибших героев и проводят массовые акции

Как отмечают День Достоинства и Свободы в разных городах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. Украинцы в разных городах выходят на тематические акции и возлагают цветы у памятников погибших героев.

"Сегодня" узнали, как отмечают этот день в разных городах.

Реклама

Киев

В столице 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни священники проводят молитву перед храмом Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников УГКЦ.

Фото: Украина Сейчас

В Офисе президента уточнили, что глава государства Владимир Зеленский, а также премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель ВР Руслан Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак почтили память погибших на Майдане. На аллее Героев они установили лампадки и объявили минуту молчания.

Фото: Офис президента

Что еще планируют в городе:

Реклама

На Майдане Независимости, вокруг монумента Независимости, пройдет уличная выставки "Рисованная история Майдана".

На Майдане представят проект "Ощущение Майдана" – инсталляция с LED-экранов, на которых покажут архивные кадры, снятые во время событий Революции.

В этот же день в Киевском академическом театре "Колесо" состоится спектакль "Мы Майдан".

На вечер также запланировано шествие по Крещатику до мемориала на Аллее Героев Небесной Сотни, где проведут панихиду по погибшим и зажгут лампадки.

Одесса

Как сообщает "7 канал", утром 21 ноября в парке Шевченко под звуки военного оркестра отметили годовщину сразу двух революций – 2004 и 2013 года.

Фото: 7 канал

К памятнику Кобзарю пришли обычные одесситы, чиновники и представители правоохранительных структур.

Фото: 7 канал

048.ua отмечает, что вечером "активные и свободные одесситы соберутся, чтобы вспомнить те дни, вспомнить Небесную Сотню".

Реклама

Харьков

"Харьков Live" пишет, что сегодня к Харьковской ОГА принесли шины и бочки – мероприятие задумано, как акция единения, воспроизводящая события Революции Достоинства.

Фото: Суспильне Харьков

Фото: Суспильне Харьков

Сейчас несколько сотен людей уже стоят под зданием ОГА. Присутствуют представители политических сил и общественных организаций: Союз ветеранов АТО, Национальный корпус. Они принесли с собой украинские флаги, на газоне установили палатку. На месте дежурят правоохранители.

Отметим, что многие люди "забыли" о правилах карантина, ходят без защитных масок и не придерживаются социальной дистанции.

Фото: Суспильне Харьков

Львов

Утром на Лычаковском кладбище во Львове тоже прошли тематические мероприятия, сообщили во "Львовском портале".

Местные чиновники, депутаты, участники войны на Донбассе и Революции Достоинства, семьи Героев Небесной Сотни и другие украинцы возложили цветы к могилам погибших во время Революции Достоинства на поле почетных захоронений №67.

Фото: Львовский портал

Кроме того, военные капелланы и священники отслужили панихиду за новейшими Героями, а также молились о мире на украинской земле.

Музей Достоинства во Львове подготовил видеоролик "Сохраним память вместе", а также представит на площади Рынок фотовыставку "Евромайдан во Львове. Начало". На снимках покажут мирные акции протеста, которые проходили в ноябре-декабре 2013 года.

Черкасская область

Ветераны АТО Черкасской области и другие местные жители собрались сегодня возле знака под Шполой.

Фото: Procherk.info

Люди пришли с разными флагами и почтили память погибших героев.

Фото: Procherk.info

Чернигов

В Чернигове на Красной площади возле мемориальной стелы "Небесная Сотня" началось празднование Дня Достоинства и Свободы. Там собралось несколько десятков людей.

Фото: Суспильне Чернигов

День Достоинства и Свободы

В 2005 году в Украине ввели праздник День свободы. Он отмечался 22 ноября и был установлен в память о событиях Оранжевой революции.

Когда к власти пришел Виктор Янукович, праздник отменили. Вместо него 22 января в День Соборности отмечали праздник День Соборности и Свободы Украины.

Нынешний праздник появился после Революции Достоинства в 2013 году, когда к власти пришел Петр Порошенко. 22 января сейчас отмечают День Соборности, а 21 ноября – День Достоинства и Свободы, который посвятили событиям двух революций.