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Как встретишь, так и проведешь? Сколько украинцев будут на Новый год в поездах

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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31 декабря, 15:07
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Некоторым придется праздновать приход 2022 прямо в поезде
В поездах в новогоднюю ночь будут 10 тысяч украинцев.
В поездах в новогоднюю ночь будут 10 тысяч украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год в поездах встретят около 10 тысяч пассажиров. На это время у них приобретенные ж/д билеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Там шутят, что украинцы, которые на Новый год окажутся в поездах, будут путешествовать весь год.

"Как Новый год встретишь, так его и проведешь? Таким образом, около 10 тысяч пассажиров, которые новогоднюю ночь проведут в поездах УЗ, весь 2022 будут путешествовать!", – отметили в пресс-службе.

В УЗ поблагодарили тех, кто путешествует по украинским поездам, а также пообещали сделать все, чтобы в следующем году эти путешествия стали еще быстрее и комфортнее.

"Пусть настроение будет новогодним независимо от того, где именно вы встретили Новый 2022 год", – пожелали в УЗ.

"Укрзализныця" изменяет цены на перевозки с 2022 года

Со следующего года "Укрзализныця" меняет цены на некоторые свои услуги, в тому числі , увеличивает размер комиссионного сбора. с 22 до 30 гривен, а также:

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  • стоимость билетов в среднем вырастет на 3%;
  • формирование стоимости билетов будет осуществляться по более гибкой системе – в зависимости от популярности направления;
  • уменьшен размер комиссионного сбора для групповых заказов – для взрослых 50 грн., а для детей – 35 грн.

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