Как выглядит внутренний сертификат вакцинации в приложении "Дія" – первые фото

Для того, чтобы быстро добавить сертификат о вакцинации, нужно знать алгоритмы работы приложения

В "Дію" начали загружать COVID-сертификаты. Коллаж "Сегодня" / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko, Дія

Фотографиями своего COVID-сертификата в приложении "Дія" поделился народный депутат Роман Грищук. О своем опыте он рассказал на странице в Facebook.

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"Сертификаты вакцинации уже в "Дія". Европейский Союз признал, что COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским", – написал Грищук.

Немного намучился

По словам нардепа, добавить сертификат о вакцинации в приложение на практике оказалось не так просто. Однако, если знать нюансы, то все идет гораздо быстрее.

"Вчера немного намучился пока добавил себе, но когда знаешь алгоритм, то все идет очень быстро", – рассказал нардеп.

Первые фото COVID-сертификатов в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

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Первые фото COVID-сертификатов в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

Для создания сертификата нужны ID-карта или заграничный паспорт в "Дії". Как это работает на практике:

Сначала нужно обновить приложение "Дія" до последней версии;

Потом – сделать в меню "Дія.Підпис";

Затем в "Послуги" COVID-сертификат добавить через "Дія.Підпис" сертификат.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в Украине будет два COVID-сертификата – внешний и внутренний. Разница заключается в количестве медицинской информации и наличии фото.

Для того, чтобы документ был действительным, его необходимо будет утвердить электронной подписью. Процесc генерации сертификата должен занимать всего несколько минут.

Главный плюс COVID-сертификата международного образца – это возможность путешествовать в страны, которые его признали. Однако этот документ может пригодится и внутри страны. Например, сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна. Кроме того, уже вводятся поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса.

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Тем временем в Украине могут продлить срок действия COVID-сертификатов, которые были введены в обращение 1 июля. Сейчас срок действия сертификата составляет всего полгода.

В Европейском Союзе заявили, что принимать украинские COVID-сертификаты начнут с 20 августа, хотя официально они были признаны 19 августа. Сутки нужны для того, чтобы подключить Украину к европейской системе совместимости сертификатов.