Українська
$ 26,86
31,7
  1. Последние новости Украины

Как вывезти 20 тысяч долларов из Донецка? В Сети возмутились вопросом украинца

29 июля 2021 21:40

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Комментаторы начали активно обсуждать вопрос мужчины – одни осуждали его, другие – делились опытом и советами

Пользователь поинтересовался, как вывезти в Киев крупную сумму и нарвался на критику. Коллаж "Сегодня"

Пользователь поинтересовался, как вывезти в Киев крупную сумму и нарвался на критику. Коллаж "Сегодня"

В соцсети пользователь Александр Карпенко поинтересовался, как из оккупированного Донецка вывезти в Киев 20 тысяч долларов. После этого в Сети его забросали комментариями с возмущениями и саркастическими шутками.

Реклама

Александр опубликовал сообщение в закрытой группе "Донецкие Киевские" в Facebook.

Сообщество создали после начала войны переселенцы из Донецкой области, приехавшие в Киев.

"Как перевезти из Донецка в Киев 20 тысяч долларов? Спасибо за ответы", – написал он, после чего на него посыпались саркастические ответы и советы.

Скриншот из соцсети

Вот самые яркие из них:

  • Вывезти из "молодой народной республики" ее годовой бюджет?
  • Уже не вывезти! Спалился!
  • Голубем. Это безопаснее всего сегодня.
  • Капец, я в шоке. У вас голова для того, чтобы кушать в нее?
Комментарии под постом. Коллаж "Сегодня"
Реклама

Однако были и люди, которые, похоже, на полном серьезе писали советы и даже делились опытом:

В тренде
Форум по децентрализации и суд по экс-мэру Славянска Штепе – анонсы СЕГОДНЯ
Владимир Зеленский на "Украина 30. Децентрализация" и Неля Штепа на суде / коллаж "Сегодня"
  • В Донецке отдаете, а в Киеве ваш человек забирает. Платите за услугу и все.
  • Легко – я взяла деньги в белье.
  • Я думаю, через религиозные общества. В Донецке сдаете, в Киеве забираете.
  • Да в прокладки спрятать.
  • Два раза по 10 000.
Комментарии под постом. Коллаж "Сегодня"

Напомним, главарь так называемой "ЛНР" издал приказ, которым запретил жителям ОРЛО пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц.

Недавно Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Кроме того, нардепы изменили и правила въезда на оккупированный полуостров для украинцев и иностранцев.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсии
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсииЭкономика
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь МинсоцполитикиЭкономика
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯ
Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯУкраина
Синайко, Павлюк, Шаптала – что известно о генералах Зеленского, занявших ключевые должности в силовом блоке
Синайко, Павлюк, Шаптала – что известно о генералах Зеленского, занявших ключевые должности в силовом блокеУкраина
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины
Развивал малую авиацию. На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов УкраиныЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять