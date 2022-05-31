Как за бензином! В Киеве заметили огромную очередь за городским деликатесом

В продаже появилась київська перепічка – за ней сразу выстроились очереди больше довоенных

По мнению продавцов, ажиотажный спрос на перепичку - признак того, что киевляне понемногу возвращаются домой / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле популярного столичного фастфуда – "Киевская перепичка" замечена огромная очередь из желающих покушать сосиску в тесте. 30 мая днем на улице Богдана Хмельницкого образовалась очередь от Крещатика и почти до входа на станцию метро "Театральная". Таких не наблюдалось и в мирное время. Хотя продавцы уверены – очереди были почти такими же.

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Признак оживления столицы

Как рассказали нам сотрудники заведения, стоимость перепички не поменялась – 30 гривен. Продажа, как и прежде, ведется из окошка.

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"Очереди связаны с тем, что киевляне уже вернулись в столицу. Мы продаем перепичку только через окно. Очереди к нам такие же как были в довоенное время, они сильно не изменились, ну может стали чуть дольше. Сейчас в городе много чего закрыто, поэтому люди идут массово к нам. Мы возобновили свою работу в начале апреля", – рассказала сайту "Сегодня" сотрудник перепички.

Дорожает каждый год

"Сегодня" проанализировал, как менялись цены на киевскую перепичку за последние годы. Сейчас они сравнялись с МакДональдсом. Что впрочем не беда, ведь Мак на данный момент не работает: