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Как за бензином! В Киеве заметили огромную очередь за городским деликатесом

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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31 мая, 06:30
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В продаже появилась київська перепічка – за ней сразу выстроились очереди больше довоенных
По мнению продавцов, ажиотажный спрос на перепичку - признак того, что киевляне понемногу возвращаются домой
По мнению продавцов, ажиотажный спрос на перепичку - признак того, что киевляне понемногу возвращаются домой / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле популярного столичного фастфуда – "Киевская перепичка" замечена огромная очередь из желающих покушать сосиску в тесте. 30 мая днем на улице Богдана Хмельницкого образовалась очередь от Крещатика и почти до входа на станцию метро "Театральная". Таких не наблюдалось и в мирное время. Хотя продавцы уверены – очереди были почти такими же.

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Признак оживления столицы

Как рассказали нам сотрудники заведения, стоимость перепички не поменялась – 30 гривен. Продажа, как и прежде, ведется из окошка.

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"Очереди связаны с тем, что киевляне уже вернулись в столицу. Мы продаем перепичку только через окно. Очереди к нам такие же как были в довоенное время, они сильно не изменились, ну может стали чуть дольше. Сейчас в городе много чего закрыто, поэтому люди идут массово к нам. Мы возобновили свою работу в начале апреля", – рассказала сайту "Сегодня" сотрудник перепички.

Дорожает каждый год

"Сегодня" проанализировал, как менялись цены на киевскую перепичку за последние годы. Сейчас они сравнялись с МакДональдсом. Что впрочем не беда, ведь Мак на данный момент не работает:

  • 2015 году перепичка стоила 8 гривен.
  • С весны 2016 стоимость выросла до 10 гривен
  • С декабря 2016 года – до 12 гривен
  • С декабря 2017 года она уже стоила 15 гривен
  • В декабря 2018 года перепичка подорожала до 17 гривен
  • В сентябре 2019 года перепичка стоила 18 гривен
  • С сентября 2020 года – 20 гривен
  • В апреле 2021 года цена выросла до 25 гривен
  • В 2022 году, цена перепички поднялась 30 гривен

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ББМ 3282
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