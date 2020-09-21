Какая сейчас ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине снова более двух тысяч новых больных и почти 30 умерших

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в стране. Отметим, что на днях Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки.

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Как известно, по состоянию на утро 21 сентября в Украине подтвердили 2 675 новых случаев заражения коронавирусом (178 353 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 26 украинцев (3 583 с начала эпидемии). За воскресенье выздоровели 672 человека (78 184 609 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая область, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек.

А тем временем главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, что в Украине появятся новые экспресс-тесты на коронавирус. Сейчас украинцев проверяют ПЦР-методом, результат которого нужно ждать пару дней. Новые тесты смогут за 30 минут определить COVID-19.

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