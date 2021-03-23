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Какая ситуация с COVID-19 и вакцинацией: онлайн-брифинг Степанова

23 марта, 09:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине продолжает ухудшается эпидемиологическая ситуация, с каждым днем все больше больных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине и как проходит вакцинация.

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Как стало известно, по состоянию на утро 23 марта в Украине подтвердили 11 476 новых случаев заражения коронавирусом (1 565 732 с начала эпидемии). За понедельник умерли 333 украинца (30 431 с начала эпидемии), а выздоровели 8044 человека (1 268 886 с начала эпидемии). Также стало известно, сколько человек вакцинировали в Украине.

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Отметим, что у нас все еще очень медленно идет процесс иммунизации населения, всего по несколько тысяч прививок в сутки. Тем временем в Украине начинается второй этап вакцинации – будут делать прививку людям старше 80 лет, а также работникам социальной сферы и общественного здоровья. Вот только не все хотят укол. Сайт "Сегодня" разбирался, почему старики не хотят вакцинироваться от COVID.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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