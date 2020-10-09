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Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

9 октября, 09:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине уже перешагнула черту в пять тысяч больных в сутки

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране. Он сообщит свежие данные за последние сутки.

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Как стало известно, по состоянию на утро 9 октября в Украине подтвердили 5804 новых случая заражения коронавирусом (250 538 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 89 украинцев (4779 с начала эпидемии). За четверг выздоровели 2417 человек (110 650 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Отметим, что с 12 октября Киев перейдет в "оранжевую зону" карантина, а может оказаться и в "красной".

В Украине число зараженных уже достигло 250 тысяч. Каждый день в стране выявляют от 4000 до более чем 5000 новых больных. Врачи уверены, что статистика будет только увеличиваться. В то же время главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине нет волны коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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