Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как известно, по состоянию на утро 12 сентября в Украине подтвердили 3103 новых случая заражения коронавирусом (151 859 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 72 украинцев (3148 с начала эпидемии). За пятницу выздоровел 1341 человек (68 346 с начала эпидемии).

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Отметим, что на данный момент условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 17 областей страны. Для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч населения. Также в Кабмине обновили "красные зоны".

Как известно, карантин в Украине был продлен до 31 октября и будет действовать в той же форме, что и сейчас. А на днях в Минздраве сообщили, что в случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Читайте подробней о новом карантине и как будут учиться в школах в новых условиях.

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