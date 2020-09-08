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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

8 сентября, 09:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За 7 сентября в стране стало на 2411 больше больных COVID-19

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг, во время которого глава ведомства Максим Степанов расскажет об эпидемиологической ситуации в стране.

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Как известно, по состоянию на утро 8 сентября в Украине подтвердили 2411 новых случаев заражения коронавирусом (140 479 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 57 украинцев (2 934 с начала эпидемии). За понедельник выздоровели 940 человек (63 546 с начала эпидемии).

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Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что человеку необходимо самоизолироваться с момента обращения к семейному врачу и до установления диагноза.

Также напомним, что в Украине требованиям врачей для смягчения карантинных ограничений соответствуют только семь областей. Для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч человек.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина коронавирус брифинг Максим Степанов
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