Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине снова больше двух тысяч зараженных и около 50 умерших

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Как известно, по состоянию на утро 9 сентября в Украине подтвердили 2 551 новых случаев заражения коронавирусом (143 030 с начала эпидемии). За последние сутки умерли 45 украинцев (2 979 с начала эпидемии). За вторник выздоровели 1 157 человек (64 703 с начала эпидемии).

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Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что человеку необходимо самоизолироваться с момента обращения к семейному врачу и до установления диагноза.

Также напомним, что в Украине требованиям врачей для смягчения карантинных ограничений соответствуют только семь областей. Для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч человек.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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