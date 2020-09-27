Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

За последние сутки снова много зараженных и умерших от COVID-19

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщит свежие данные по коронавирусу.

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Как известно, по состоянию на утро 27 сентября в Украине подтвердили 3130 новых случаев заражения коронавирусом (198 634 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 56 украинцев (3956 с начала эпидемии). За субботу выздоровели 1009 человек (87 882 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек Так, в Украине с 28 сентября начнет действовать обновленная карантинная карта Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский уже объявил в Украине вторую волну эпидемии COVID-19. Он напомнил, что в первые месяцы эпидемии у нас было от 100 до 300 заболевших в сутки на 40 миллионов населения, а теперь ежедневно в районе трех тысяч. Также Зеленский называл причину второй волны коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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