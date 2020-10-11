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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

11 октября, 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время в Украине фиксируется вспышка смертности и новых больных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине. Он расскажет, сколько новых больных за сутки.

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Как стало известно, по состоянию на утро 11 октября в Украине подтвердили 4768 новых случаев заражения коронавирусом (261 034 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 85 украинцев (4779 с начала эпидемии). За субботу выздоровели 937 человек (113 507 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Отметим, что с 12 октября в Украине будут действовать обновленные зоны карантина.

Напомним, на днях ходили разговоры, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" – украинцев хотели заставить сидеть дома только в субботу и воскресенье. В то же время жесткого локдауна не будет. В Минздраве рассказали, какие хотят ввести ограничения.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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